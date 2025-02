Auf Landsbergs Handball-Herren wartet eine knifflige Aufgabe

In der Handball-Bezirksoberliga legen die Damen des TSV Landsberg eine kleine Pause ein, für die Herren steht dagegen ein interessantes Heimspiel an: Sie erwarten den TSV Sonthofen, der zuletzt auf sich aufmerksam gemacht hat.

Der Aufsteiger in die Bezirksoberliga hat jüngst eine beeindruckende Serie hingelegt - lange Zeit im unteren Drittel der Tabelle zu finden, haben sich die Allgäuer inzwischen ins Mittelfeld hochgearbeitet. In den vergangenen fünf Spielen ging Sonthofen viermal als Sieger von der Platte und erreichte gegen den Tabellenzweiten HSG Würm-Mitte ein überraschendes 26:26-Unentschieden. Dabei überzeugte Sonthofen vor allem mit seiner kämpferischen Leistung. Auch größere Rückstände haben die Allgäuer dabei weggesteckt. Damit sind sie nun auf Platz sieben in der Tabelle geklettert - zwei Plätze hinter dem TSV Landsberg.

Der Kader des TSV Landsberg ist wieder breiter aufgestellt

Die Gastgeber werden natürlich alles daransetzen, ihren fünften Platz zu verteidigen und brauchen dazu einen Sieg gegen Sonthofen, das ihnen nun im Nacken sitzt und eine Partie weniger absolviert hat. Nachdem Trainer Florian Pfänder zuletzt nur mit einer Rumpftruppe antreten konnte, stehen die Chancen gut, dass diesmal der Kader etwas breiter aufgestellt ist. Die sicher nicht leichte Aufgabe wird Einsatz und Konzentration bis zur 60. Minute erfordern, das Spiel beginnt am Samstag um 18 Uhr in der Hipper-Halle.

Hatten einige A-Jugend-Spieler zuletzt die erste Mannschaft erfolgreich verstärkt, so liegt nun wieder der Fokus auf ihrem eigenen Spiel: Um 12 Uhr empfangen sie den Spitzenreiter der Bezirksoberliga, die HSG Lauingen-Wittislingen. Mit einem Sieg haben sie die Chance, sich an den Gästen vorbeizuschieben - die Gelegenheit wollen sie auf jeden Fall nutzen. Anschließend spielt ab 14 Uhr die B-Jugend gegen den TSV Ottobeuren II. Am Sonntag geht es ab 9 Uhr mit den D2-Mädchen in der Hipper-Halle weiter, sie erwarten den SV Pullach und die SG Kempten-Kottern. Ab 12.30 Uhr spielt die D1-Jugend gegen Eichenau und den Fürstenfeldbruck II. Am Samstag spielen die C1-Mädchen in Pullach, die C2-Mädchen in Schongau und die B-Mädchen am Sonntag in Alling. (AZ)