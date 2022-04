Auf Landsbergs Handballer wartet ein Mamutprogramm

Die Handballer des TSV Landsberg festigen Platz eins in der Bezirksoberliga. Jetzt folgen vier Spiele innerhalb von acht Tagen.

Am Donnerstagabend hat die erste Herrenmannschaft der Landsberger Handballer ihre Tabellenführung in der Ostgruppe der Bezirksoberliga mit einem klaren 34:22-Erfolg gegen Schlusslicht Gilching verteidigt. Jetzt wartet ein hartes Restprogramm auf die Landsberger.

Zwar ist Gilching das Schlusslicht der Tabelle, doch das Team zeigte aufsteigende Tendenz – man konnte nicht von einem Selbstläufer ausgehen. Doch die Landsberger waren von Beginn an präsent und nach vier Minuten stand es schon 4:1. Erfreulich, dass diesmal der lange verletzte Linksaußen Kai Roth wieder dabei war und sich gleich in die Torschützenliste eintrug. Landsberg zog bald, angeführt vom treffsicheren Fynn Meier, auf 13:5 (21.) weg und führte zur Pause 18:8. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Gilching noch mal auf sieben Tore ran, dann aber drehte Landsberg wieder auf und gewann verdient 34:22.

Am Samstag steht das nächste Spiel für Landsberg an

Am Samstag geht es in das anspruchsvolle Saisonfinale: Innerhalb von acht Tagen stehen vier Spiele an. Über Sinn und Unsinn solcher Regelungen lässt sich trefflich diskutieren. Um 16 Uhr empfängt man in der Hipper-Halle die HSG Isar-Loisach. Mit nur vier Minuspunkten gehören die Gäste bisher zu den stärkeren Mannschaften der Liga und haben noch gute Chancen auf einen Platz in der Aufstiegsrunde. Dann geht es am Donnerstag nach Weilheim, am Samstag drauf nach Pullach und das letzte Spiel der Vorrunde findet am Sonntag in Landsberg gegen den TSV Herrsching II statt.

Sehen Sie hier die Bilder vom Spiel gegen Weilheim:

43 Bilder Der TSV Landsberg schlägt den Tabellenführer Foto: Thorsten Jordan

Diskutieren lässt sich auch über den jüngst bekannt gewordenen Spielverzicht des TUS Fürstenfeldbruck III. Da sie am Samstag nicht gegen Weilheim antreten und die Punkte „herschenken“, kann dieser ausgeruht in das folgende Spiel gegen Landsberg gehen. Bedeutung bekommt das auch dadurch, dass der Sieger die Punkte in die Aufstiegsrunde mitnimmt. (lt)

Lesen Sie dazu auch

TSV: Dominik Keller, Hendrik Nietsch, Christoph Stöcker, Tobias Giez (1), Fynn Meier (11/3), Andreas Leppert, József Balogh (7), Marco Keis (1), Marco Spranger (5), Kai Roth ((2/1), Paul Schweitzer (3), Florian Hausner (1).