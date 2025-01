D-Jugend des TSV Landsberg überrascht ihre Trainer

Für D-Jugend-Handballer des TSV Landsberg ging es im neuen Jahr nach der erfolgreichen Vorrunde in der Hauptrunde der Bezirksliga weiter. Wie schon bei den Spielen vor zwei Wochen musste das Team in absoluter Sparbesetzung nach Fürstenfeldbruck fahren. Krankheiten und Verletzungen dezimierten den Kader wieder erheblich. Aber dank der Unterstützung von zwei Mädchen, in dieser Klasse darf noch gemischt gespielt werden, und einem Spieler aus der E-Jugend, bekamen die Landsberger doch noch eine spielfähige Mannschaft zusammen.

Im ersten Spiel gegen den TSV Gilching II führte Landsberg sogar bis zur Halbzeit. Trotz des starken kämpferischen Einsatzes kam es dann in der zweiten Hälfte gegen die sehr offensive Deckung der Gegner am Ende zu vielen Ballverlusten, die der Gegner nutzte und schließlich 14:11 gewann. Das zweite Spiel gegen Fürstenfeldbruck II bekamen die Landsberger Buben besser hin. Von Beginn an lagen sie in Führung und gaben diese auch nicht mehr ab. Mit einer super Abwehr und starker Torhüterleistung gewannen sie mit 20:16. Die Trainer Joachim Schmid und Anita Kaiser-Schmid waren dann auch positiv überrascht: „Mit einem Sieg haben wir in dieser Besetzung eigentlich nicht gerechnet, mitspielen und es den anderen nicht zu leicht machen, war der Plan. Viele mussten ja auf ungewohnten Positionen spielen, aber alle haben dort super gekämpft und verdient einmal gewonnen. Spaß hat es gemacht und jetzt hoffen wir, dass bald mal wieder alle Spieler zusammenkommen.“ (AZ)

TSV: Oskar Nowarre, Carl Ridder, Jonas Preuß, Matteo Thumm, Julia Schweiger, Emil Walther, Heidi Schmid, Joe Richter, Benjamin Küpper, Paul Berrang.