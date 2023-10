Damen des TSV Landsberg holen in der Bezirksoberliga den nächsten Punkt

Die Handball-Teams des TSV Landsberg meistern ihre Auswärtsspiele in der Bezirksoberliga beachtlich. Bei den Herren gibt es viele Ausfälle.

Schwere Aufgaben hatten die Handball-Damen und -Herren des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga vor sich. Immerhin für die Damen gab es erneut einen Punkt. Die personelle Ausgangslage war schwierig für die Landsberger. Bei der SG Kaufbeuren/Neu-gablonz, die komplett auflief, fehlten mit Fynn Meier, Kai Roth, Simon Grieshammer und Christian Eisen vier wichtige Spieler – zudem traten einige Landsberger angeschlagen an. So unterlag das Team von Trainer Florian Pfänder trotz einer guten Leistung mit 28:34.

Herren Die, die spielen konnten, zeigten vollen Einsatz, auch wenn sich manch einer auf einer ungewohnten Position wiederfand. Die Landsberger kamen auch gut in die Partie, ein anfänglicher Rückstand war bald aufgeholt und man ging schließlich in Führung (10:9/17.). Bis zur Pause hatte sich die SG auf 20:16 abgesetzt.

Landsberg kommt noch mal auf zwei Treffer ran

Nach dem Wechsel kam Landsberg auf zwei Treffer ran (18:20) und ließ sich fortan lange nicht mehr abschütteln. Doch in den letzten zehn Minuten machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar, am Ende fiel die Niederlage ein Stück zu hoch aus. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat Moral gezeigt, gekämpft, in der ungewohnten Besetzungen Lösungen gesucht und oft auch gefunden“, so Pfänder nach dem Spiel.

TSV: Keller, von Hayek, Stöcker (1), Piper, Putz (7/1), Jorasch (2), Müller (2), Spieß (6/4), Leppert (6), Piepenburg (4), Ontl.

Damen Vergangene Saison unterlagen die Landsbergerinnen beim heimstarken TSV Ottobeuren deutlich. Diesmal aber waren sie nah an einem Sieg dran. Nach einem guten Start führten die TSV-Damen zwischenzeitlich 8:5, doch die Gastgeberinnen holten wieder auf 9:10 auf (20.). Nach einer umstrittenen Roten Karte für Jessy Fugatt wurde es immer hitziger. Doch Landsberg steckte den herben Verlust gut weg, spielte konzentriert weiter und führte zur Pause 14:11.

Wie zu erwarten, legte Ottobeu-ren zu Beginn der zweiten Hälfte richtig los. Landsberg versuchte, trotz der aufgeheizten Atmosphäre, ruhig zu bleiben, was zunächst auch gelang (17:14/37.). Zweifelhaft waren dann die Zeitstrafen gegen Landsberg: Zeitweise standen nur mehr drei Feldspielerinnen auf dem Platz. Aber mit viel Einsatz überstanden die TSV-Damen die Phase, holten einen Rückstand auf und in der 44. Minute stand es 18:18.

In der letzten Sekunde gelingt dem TSV Landsberg der Ausgleich

Jetzt war es ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Immer wieder wechselte die Führung, und es gab weiter Zeitstrafen. Schließlich gelang Landsberg in der letzten Sekunde durch Babsi Bonfert der Ausgleichstreffer zum 23:23. „Wenn mir jemand vor dem Spiel einen Punkt angeboten hätte, den hätte ich genommen“, so Trainer Julian Beinlich nach der Partie. „Aber so, wie wir hier aufgetreten sind, wäre auch mehr drin gewesen.“ (AZ)

TSV: Stöcker, Kunstmann, Hierstetter (10), Hereth (2/1), Praßler (1), Bonfert (3/1), Kemeny (3), Schink (1), Huch, Seidler, Juchem, Aßner, Fugatt (3/1).