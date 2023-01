Damen des TSV Landsberg siegen mit Cleverness

In der Bezirksoberliga müssen die Handball-Damen des TSV Landsberg zum Schluss noch mal zittern. Am Ende setzt sich die Erfahrung durch.

Mit einer überzeugenden Leistung haben sich in der Bezirksoberliga die Handballerinnen des TSV Landsberg beim TSV Gilching die Punkte gesichert. Gegen die nie aufgebende junge Mannschaft der Gastgeber bedurfte es in der engen Schlussphase des temporeichen Spiels besonderer Cleverness und einer guten Moral.

Das Spiel begann gleich nach 16 Sekunden mit einer unglücklichen Strafzeit für die Landsbergerinnen. Das nutzten die engagierten Gastgeberinnen zu einer 3:1-Führung (3.). Die Landsberger Abwehr brauchte etwas, bis sie sich auf den Angriff ihrer Gegner eingestellt hatte. So verteidigte das Heimteam den Vorsprung (3:5/9.). Dann fand man in der Abwehr Zugriff und mit einer von Lena Hierstetter eingeleiteten 5:0-Serie drehte man das Spiel (8:5/12.). Jetzt hatte man die Partie besser im Griff und baute den Vorsprung trotz mehrerer Zeitstrafen bis zur Pause auf 17:11 aus.

Zwei Minuten vor Schluss muss Landsberg den Ausgleich hinnehmen

Doch die Gilchingerinnen ließen sich nicht abschütteln – in der 40. Minute waren sie wieder auf 20:23 dran. Erneut war Landsberg, das mit der Linie der Schiedsrichter nicht klarkam und sieben Zeitstrafen kassierte, in Unterzahl. Die Gastgeberinnen sahen ihre Chance, Landsberg hielt dagegen, aber der Vorsprung schmolz: In der 56. Minute gelang den Gastgeberinnen sogar noch der Ausgleich (28:28). Mit starker Moral, vollem Einsatz und der nötigen Cleverness verteidigten die Landsbergerinnen und ließen kein Gegentor mehr zu. Vorne sorgten Barbara Bonfert und Marina Hereth dafür, dass man beide Punkte mitnehmen konnte. „Ich denke, wir haben eine gute Leistung gezeigt und verdient gewonnen“, lobte Landsbergs Trainer Christoph Spitschan sein Team. (AZ)

TSV: Veronika Stöcker, Lena Essig (5), Lena Hierstetter (6), Marina Hereth (7/1), Barbara Bonfert (4), Franziska Kemeny (2), Sarah Huch (1), Annika Stroers, Julia Anders, Johanna Juchem (1), Raphaela Duran Kieslinger, Aßner Annelie, Jessica Fugatt (5).