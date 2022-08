Das Beachhandball-Turnier in Landsberg ist eine Riesengaudi

Plus Das Beachhandball-Turnier des TSV Landsberg lockt wieder viele Teams an. Mehr als 300 Sportlerinnen und Sportler jagen im Sand dem Ball hinterher.

„Was für ein Wochenende – mehr bleibt uns nicht zu sagen“ war das Dankeschön-Fazit der Handballerinnen der SG Augsburg/Gersthofen. Nach zwei Jahren Corona-Pause trafen sich wieder mehr als 300 Handballerinnen und Handballer aus 28 Mannschaften im 3C-Sportpark in Landsberg zur 14. Auflage des Beachcups.