Die C-Jugend-Mädchen des TSV Landsberg sind auf dem Vormarsch

Der Mädchen-Handball beim TSV Landsberg findet viel Zuspruch. Alle Altersklassen, von der E- bis zur A-Jugend, sind in dieser Saison besetzt. Und in der C-Jugend treten sogar zwei weibliche Teams an. Sie sind dabei in der Entwicklung als Mannschaft unterschiedlich gefordert.

Das System der immer zwei Jahrgänge umfassenden Altersklassen führt ja grundsätzlich jedes Jahr zu neuen personellen Zusammensetzungen. Die C-2, das jüngere Team, spielt in der Bezirksliga. Der größte Teil der Mannschaft kommt aus einem Jahrgang und hat vergangenes Jahr noch in der D-Jugend gespielt. Den Übergang konnten die Mädchen sehr gut meistern, auch wenn sie als relativ junges Team des Öfteren auf ältere und auch eher mal körperlich überlegene Gegnerinnen treffen. Jetzt spielen sie nicht im Turniermodus, mit zwei 30-minütigen Spielen am Tag, sondern einmal 50 Minuten. Das finden sie sogar besser, allerdings ist es noch ungewohnt, dass sie nach Zeitstrafen nicht mehr auffüllen dürfen, sondern die zwei Minuten in Unterzahl spielen müssen. Und das Team wächst weiter: Mit dem jüngsten Zugang sind es schon 19 Spielerinnen. Durch das große Trainerteam um Stefanie Salis kann man der Herausforderung, den acht neuen Spielerinnen und den „alten Hasen“ ein gezieltes Training zu bieten, gut gerecht werden. Da ist es gut, dass ein Vater und ehemaliger Landsberger Bayernliga-Torhüter das Torwarttraining für beide C-Jugend übernommen hat.

Auch mit einem kleinen Kader sind die TSV-Handballerinnen erfolgreich

Zum letzten Spiel beim TSV Pfronten mussten die Landsbergerinnen wegen Krankheit und Vorweihnachtsterminen mit nur einer Auswechselspielerin fahren. Wegen des glatten Bodens waren schnelle Richtungswechsel fast unmöglich. Der Landsberger Nachwuchs war aber hoch motiviert und hat durch sehr schönes Zusammenspiel mit seinem „Kreis“ viele Tore erzielt. Torhüterin Julia (erst seit Beginn der Saison im Tor) hat gerade in der ersten Halbzeit ein paar schöne Würfe abgewehrt und ist gegen Würfe von außen schon eine echte Bank. So gab es einen, auch mit der tollen Teamleistung, verdienten 29:26-Sieg. Jetzt stehen die TSV-Mädchen mit ausgeglichenem Punktekonto auf dem 4. Tabellenplatz.

Sehr gut gemacht hat sich die C2-Mädchen-Mannschaft des TSV Landsberg Foto: Simplex (Archivbild)

Der Übergang von der D zur C-Jugend ist bei der C-1 kein Thema mehr. Dabei hat die Mannschaft einen ungewöhnlichen Werdegang hinter sich: Zu Anfang des Jahres 2023 war es noch mehr als fraglich, ob es in der Saison 2023/24 überhaupt eine weibliche C-Jugend geben würde. Dann fruchtete die Werbung, vor allem die Mundpropaganda. Immer mehr Mädchen, kamen dazu. Und schnell ist aus der „gemischten“ Gruppe ein echtes Team geworden, das vergangene Saison Meister in der Bezirksliga wurde. Obwohl einige Mädchen in die B-Jugend aufrücken mussten, konnte sich die wieder neu zusammengestellte Mannschaft sogar für die anspruchsvollere Bezirksoberliga qualifizieren.

Die C-Jugend-Handballerinnen sind in der Bezirksoberliga angekommen

Zum Saisonstart gab es ein paar knappe und unglückliche Niederlagen - das Team zahlte Lehrgeld. Doch spätestens beim jüngsten 31:29-Heimsieg gegen Tabellenzweiten TuS Fürstenfeldbruck zeigten die Mädchen ihr Potenzial. Die Gäste hatten bisher nur gegen den Tabellenführer aus Memmingen verloren. Es war ein enges Spiel, die Führung wechselte immer wieder. Die TSV-Mädchen überzeugten mit gutem und sicherem Passspiel und holten sich dank der geschlossenen Mannschaftsleistung verdient die Punkte. Die Trainer Alf Erdt und Amelie Weigel sehen das Team jetzt in der stärkeren Liga angekommen und sind sehr zuversichtlich, dass es gelingt, sich in der Rückrunde vom 5. Platz noch zu verbessern. Motiviert sind die Mädchen alle mal - und offen für Neuzugänge sind alle Handball-Teams des TSV Landsberg. (AZ)