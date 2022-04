Die erste Niederlage für die Landsberger Handballer

Plus Der TSV Landsberg unterliegt in der Handball-Bezirksoberliga der HSG Isar-Loisach. Mehrere ungünstige Faktoren kommen zusammen.

Im neunten Spiel hat es die Landsberger erwischt: Die Handballer kassierten ihre erste Niederlage in der laufenden Bezirksoberliga-Saison. Gegen die HSG Isar-Loisach musste man sich 26:28 geschlagen geben – diesmal kamen zu viele ungünstige Faktoren zusammen.