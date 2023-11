Erster Saisonsieg für die Handballerinnen des TSV Landsberg

In der Bezirksoberliga feiern die Handball-Damen des TSV Landsberg ihren ersten Sieg. Die Herren treten erneut ersatzgeschwächt an.

In der Handball-Bezirksoberliga waren sowohl die Herren als auch die Damen des TSV Landsberg beim Eichenauer SV zu Gast. Zufrieden die Rückfahrt traten aber nur die Damen an.

Damen Bisher hat es für die Landsberger Handball-Damen trotz guter Leistung noch nicht mit einem Sieg geklappt. Aber beim Eichenauer SV hat es dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte und viel Einsatz bis zum Schluss geklappt: Mit 23:20 setzten sich die TSV-Damen durch.

Dass Eichenau punktloser Tabellenletzter war, war zunächst nicht zu sehen. Die Gastgeberinnen begannen mit viel Tempo, körperbetontem Spiel nach vorne und wuchtigen Rückraumwürden. Die Landsbergerinnen, bei denen erneut Herrentrainer Florian Pfänder den verhinderten Coach Julian Beinlich vertrat, mussten ordentlich arbeiten, um dagegenzuhalten. Das gelang in der Abwehr einigermaßen, aber vorne tat man sich schwer. Die präzisen Rückraumwürfe von Lena Hierstetter hielten Landsberg im Spiel (4:5/11.). In die Kabine ging es dennoch mit einem 9:13-Rückstand.

Nach der Pause steigern sich die Landsberger Handballerinnen

In der zweiten Hälfte steigerte sich die Landsberger Abwehr und im Angriff besann man sich auf die spielerischen Mittel. Mit dem nötigen Einsatz kamen die TSV-Damen in der 44. Minute auf einen Treffer ran (16:17/44.). Jetzt hielt Nadja Marx ein Siebenmeter – ein wichtiges Signal. In der 56. Minute war der umjubelte Ausgleich zum 20:20 der verdiente Lohn, dem nur zwei Minuten später die Führung folgte (21:20). Der entscheidende Treffer zum 22:20 wurde 28 Sekunden vor Schluss überlegt heraus gespielt und das 23:20 war noch Bonus für eine gute Abwehrarbeit. Diesmal belohnte man sich für den Einsatz. „Ich denke ein verdienter Sieg, mit der Steigerung in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft“, war Florian Pfänder nach dem Spiel dann auch sehr zufrieden.

TSV: Veronika Stöcker, Nadja Marx, Jule Kunstmann, Lena Hierstetter (6), Marina Hereth (8/2), Valerie Praßler, Barbara Bonfert (2/1), Franziska Kemeny (2), Caro Schink (1), Sarah Huch, Annika Stroers, Annelie Aßner, Jessica Fugatt (3).

Herren Das Verletzungspech bleibt den Landsberger Herren treu: In Eichenau mussten wegen weiterer Ausfälle kurzfristig Personal aus der Zweiten und der A-Jugend „angeworben“ werden. In dieser Besetzung hatte das Team noch nie gespielt – und traf in Eichenau auf eine erfahrene Mannschaft. Schnell gingen die Hausherren auch in Führung. Zur Pause lagen die Landsberger 8:14 zurück. Zu Beginn der zweiten Hälfte nutzte Eichenau eine numerische Überlegenheit aufgrund von Strafen gegen Landsberg und zog spielentscheidend auf 20:10 (40.) weg.

Landsberg kann den Rückstand nicht aufholen

Landsberg kämpfte sich immer wieder ran, am Ende aber musste sich der TSV doch deutlich mit 22:31 geschlagen geben. „Mit der Aufstellung hätte das durchaus noch schlimmer kommen können, die Jungs haben gekämpft, aber mehr ging einfach nicht,“ war das Fazit von Trainer Florian Pfänder, der hofft, dass sich der Kader bald wieder füllt. (AZ)

TSV: Dominik Keller, Leon von Hayek, Janno Piper, Nikolai Putz (3), Christian Eisen (1), Fynn Meier (9/1), Yannick Müller (1), Lukas Spieß, Moritz Hierstetter, Gatto Piepenburg (3), Louis Weigel (1), Axel Roth, Robin Ontl (4).