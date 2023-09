Handball

Es hat etwas von einem Neustart für den TSV Landsberg

Für die Handballer des TSV Landsberg startet am Wochenende die neue Saison in der Bezirksoberliga.

Plus Die Handballer des TSV Landsberg bestreiten am Sonntag ihr erstes Saisonspiel. Nach dem Abstieg aus der Landesliga hat sich in der Mannschaft und im Trainerteam einiges verändert.

Am Sonntag geht es auch wieder für die Landsberger Handballer los und es hat ein bisschen was von einem Neustart. Zwar ist der Kader in weiten Teilen zusammengeblieben, aber der Trainer ist neu und man spielt nach dem Jahr Landesliga wieder in der Bezirksoberliga Alpenvorland.

Dass es so schnell wieder in die Bezirksoberliga (BOL) ging, war ja keine echte Überraschung. Man ging das Abenteuer Landesliga mit „genießen und schau’n, was geht“ an. „Mit vollem Kader hätten wir in der Saison eine reelle Chance gehabt, deutlich mehr Punkte zu machen“, war das Fazit des damaligen Trainers Dirk Meier. „Ausfälle in der ersten Sieben, davon hatten wir etliche, konnten wir eigentlich nur im Tor kompensieren. Ob es ohne die Ausfälle für den Klassenerhalt gereicht hätte, möglich, aber die Liga war sehr ausgeglichen, man hat ja gesehen, da konnte fast jeder gegen jeden gewinnen.“

