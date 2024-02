Für die Handballer des TSV Landsberg brechen schwere Zeiten an

In der Handball-Bezirksoberliga haben die Herren des TSV Landsberg einen dicht gedrängten Spielplan. Ausgerechnet jetzt gibt es mehrere Ausfälle.

Es sind schwierige Zeiten für die Herren I des TSV Landsberg in der Handball-Bezirksoberliga. Aufgrund von Nachholspielen müssen sie drei Spiele in sechs Tagen bestreiten. Und das mit einem Kader, in dem die Liste der Ausfälle immer länger wird. Beim Sieg am vergangenen Sonntag in Fürstenfeldbruck verletzte sich nun auch noch Rückraumschütze Simon Grieshammer. So mussten die Landsberger am Donnerstagabend bei der HSG Gröbenzell-Olching wieder mit einer stark dezimierten Besetzung antreten - und fit war wirklich nicht alle, die auf dem Spielbericht standen.

Da war es eine echte Hilfe, dass Johannes Kauter kurzfristig aushalf, er hat ja seine aktive Zeit eigentlich schon beendet. Trotzdem musste er fast durchspielen. Doch mit viel Einsatzwillen waren die Landsberger in der ersten Hälfte auf Augenhöhe. Mit einer offensiven Abwehrvariante hielten sie die Partie gegen den Tabellennachbarn bis zur Pause offen, lagen beim Wechsel sogar 11:9 in Führung.

Der Kräfteverschleiß macht sich beim TSV Landsberg bemerkbar

In der zweiten Hälfte forderte die kräftezehrende Abwehrarbeit ihren Tribut, zugleich machten sich die sehr eingeschränkten Wechselmöglichkeiten bemerkbar. Mit einem 5:1-Lauf übernahmen die Gastgeber die Führung (15:12/36.). Landsberg blieb zunächst noch dran, aber in der letzten Viertelstunde fehlten einfach die Körner und es wurde noch eine deutliche 23:32-Niederlage. „Respekt, die Jungs haben mit allem gekämpft, was sie hatten. In der Besetzung war nicht mehr drin,“ waren sich Abteilungsleiter Roland Neumeyer und Trainer Florian Pfänder einig.

TSV: Leon von Hayek, Dominik Keller, Janno Piper, Nikolai Putz (8), Nico Jorasch, Lukas Spieß (1), Johannes Kauter /2), Quitsch Arne (2), Gatto Piepenburg (1), Marco Spranger (5), Kai Roth (4), Robin Ontl.

Jetzt geht es am Samstag (20 Uhr) zum nächsten Tabellennachbarn, der HSG Isar-Loisach. Die Landsberger hoffen, dass sich die Personalsituation ein bisschen entspannt. Auch am Samstag spielen Anfänger und Fortgeschrittene der F-Jugend ein Turnier in Mindelheim. In der Hipper-Halle holt ab 18 Uhr die C-Jugend ihr Spiel gegen die HSG Gröbenzell-Olching II nach. Am Sonntag, ab 10 Uhr, spielen in der Hipper-Halle die B-Mädchen gegen den TSV Ottobeuren. Ab 12 Uhr ist die A-Jugend gegen den Eichenauer SV dran. Zum Schluss des Handball-Wochenendes treten ab 14 Uhr die Herren II gegen VfL Buchloe an. (AZ)