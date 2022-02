Für die Handballer des TSV Landsberg ist es fast ein Neustart

Plus Die erste Mannschaft der Landsberger Handballer hat eine lange Corona-Zwangspause hinter sich. Deshalb gibt es viele Fragezeichen vor dem Bezirksoberliga-Spiel in Herrsching.

Das letzte Spiel der ersten Herrenmannschaft der Landsberger Handballer in der Bezirksoberliga liegt schon ein paar Monate zurück, Ende Oktober 2021 war das. Und nun hofft man, dass es am Sonntag um 18.30 Uhr beim TSV Herrsching II endlich wieder klappt.