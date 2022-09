Handball

Für die Landsberger Handballer beginnt das Abenteuer Landesliga

Plus Die Handballer des TSV Landsberg starten in die Landesliga. Für den TSV läuft die Vorbereitung nicht optimal. Jetzt steht das erste Heimspiel auf der Kippe.

Aufstieg in die Landesliga, damit war bei den Handballern des TSV Landsberg in der vergangenen Saison nicht unbedingt zu rechnen. Gingen sie doch auch mit vielen Unsicherheiten in die zweite „Corona-Saison“. Doch dann klappte es doch, und am Sonntag beginnt das „Abenteuer Landesliga“ – auch wenn es kurz vor dem Start schlechte Nachrichten gibt.

