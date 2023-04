Für die Landsberger Handballer rückt das Finale näher

Für die Landsberger Handballer wird es in der Landesliga eng mit dem Klassenerhalt. Im Heimspiel gegen Dietmannsried haben sie nur Außenseiterchancen.

Nur ein Spiel steht bei den Landsberger Handballern dieses Wochenende an. Zum Auftakt der letzten drei Spiele in der Landesliga-Saison gibt es gleich einen Knaller. Die Herren treffen am Samstag, ab 16 Uhr, im Sportzentrum auf die HSG Dietmannsried/Altusried. Die Gäste stehen zurzeit auf dem 2. Tabellenplatz, der die Relegation zur Bayernliga bedeutet. Zuletzt hat die HSG den Dritten, den TSV Herrsching, mit einem deutlichen Sieg auf Abstand gehalten. Die Gäste kommen also mit breiter Brust nach Landsberg und mit einem Sieg würde ihnen nur noch ein Punkt zur Vizemeisterschaft fehlen.

Im Hinspiel hielten die Landsberger lange Zeit gut mit, kassierten gegen die sehr offensive 3-2-1-Abwehr der HSG aber zu viele Tore aus Gegenstößen. So verlor man letztlich deutlich (24:34). Für die Landsberger wird es also vor allem darum gehen, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen und dabei insbesondere im Angriff konzentriert und sicher zu spielen. An Einsatz und Wille wird es sicher nicht fehlen.

Rechnerisch kann Landsberg die Landesliga noch halten

Auf den Abstiegsplätzen herrscht in der Liga ziemliches Gedränge. Den Vorletzten und den Achten trennen gerade mal drei Punkte. Mitten drin die Landsberger auf Platz 10. Rechnerisch ist ein Klassenerhalt zwar noch möglich, aber das anspruchsvolle Restprogramm ist eine schwere Hypothek für die Landsberger. (AZ)