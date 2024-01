Für Handball-Teams des TSV Landsberg ist die Pause beendet

Die Damen und Herren des TSV Landsberg sind in der Handball-Bezirksoberliga zu Hause am Start. Auch die Jugend trägt mehrere Spiele aus.

Am vergangenen Wochenende waren die Handballerinnen und Handballer des TSV Landsberg noch auf der Tribüne gesessen: Eine Gruppe machte sich auf zu den Vorrundenspielen der Handball-Europameisterschaft in München. Ab Samstag stehen die Handballer und Handballerinnen aber wieder selbst auf der Platte.

Die Herren II machen am Samstag den Anfang, sie sind ab 15.30 Uhr beim TSV Sonthofen II in der Bezirksklasse zu Gast. Ebenfalls am Samstag spielt die A-Jugend beim SC Weßling.

Richtig viel los ist dann am Sonntag, vor allem mit drei Heimspielen in der Isidor-Hipper-Halle. Bereits ab 12 Uhr erwarten die Damen den TSV Murnau. Der Aufsteiger hat sich gut in der Bezirksoberliga etabliert und gehört als Tabellendritter zu den aktuell stärkeren Teams der Liga. Im Hinspiel gab es für die Landsbergerinnen eine deutliche Niederlage. Aber die Gastgeberinnen finden sich immer besser und haben mit dem kürzlichen Unentschieden beim Tabellenführer Herrsching II bewiesen, dass sie mit allen Teams mithalten können.

Die Landsberger Herren erwarten den Tabellenzweiten

Eine ähnliche Konstellation gibt es bei den Herren I, ab 16 Uhr, im Spiel gegen HSG Würm-Mitte II. Im Hinspiel überzeugten die Landsberger mit einem 35:19-Kantersieg. Diese Niederlage wird von den Gästen immer noch als eine der schmerzhaftesten der bisherigen Saison angesehen. Sie sind also auf jeden Fall auf Revanche aus. Viele Niederlagen mussten sie seitdem auch nicht mehr verkraften. Sie stehen mit 7 Minuspunkten auf Platz 2 und überzeugten Anfang des Jahres mit einem Sieg beim Eichenauer SV.

Aber auch die Landsberger können auf einige Erfolge zurückblicken. Das Team von Trainer Florian Pfänder hat sich stabilisiert und konnte vor Weihnachten gegen starke Gegner Punkte holen. Erstmals nach seinem Auslandsaufenthalt wieder dabei ist voraussichtlich Marco Spranger im Landsberger Rückraum. Eine Option mehr für den Coach des TSV Landsberg.

Dazwischen laufen ab 14 Uhr die B-Mädchen gegen den SC Weßling auf. Die anderen Jugendteams sind auswärts unterwegs. Die E-Jugend fährt zu einem Turnier für Anfänger und Fortgeschrittene nach Schongau. Zum Start in die Bezirksoberliga bestreitet die D-Mädchen zwei Spiele in Gaißach und die älteren Mädchen der C-Jugend müssen nach Pfronten. In Buchloe hat die D-Jugend zwei Partien im Spielplan und die C-Jungs sind in Dachau zu Gast. (AZ)