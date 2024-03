Handball-Damen des TSV Landsberg feiern zwei wichtige Siege

In der Handball-Bezirksoberliga setzten sich die Damen des TSV Landsberg ins Mittelfeld der Tabelle ab. Das Team ist gleich zweimal gefragt.

Gerade mal einen Tag Pause hatten die Handballerinnen des TSV Landsberg zwischen ihrem regulären Punktspiel in der Bezirksoberliga und der Nachholpartie. Doch die TSVlerinnen sind in Form: Sowohl gegen den Eichenauer SV als auch in Weilheim fuhren sie die Punkte ein.

Keine großen Probleme hatten Landsbergerinnen im Heimspiel gegen den Eichenauer SV. Grundlage war von Beginn an die Abwehr, die trotz der wuchtigen Angriffe der Gäste hielt. Zudem wurden die Ballgewinne immer wieder mit druckvollem Spiel nach vorne in Toren umgesetzt. Aber mehr als zwei oder drei Tore Vorsprung war zunächst nicht drin. Zwar zeigte die junge Jule Kunstmann im Landsberger Tor eine gute Leistung, dennoch kam Eichenau immer wieder mal durch. Auch vergab man im Angriff manchmal sehr gute Möglichkeiten, so ging es mit einer 16:13-Führung in die Pause.

In Weilheim machen es die Damen des TSV Landsberg zum Schluss spannend

In die zweite Hälfte starteten die TSV-Damen fokussierter, Nadja Marx führte sich im Tor gleich mit einem gehaltenen Siebenmeter ein. Hinzu kam, dass Landsberg schnell auf 22:14 wegzog (39.), damit war das Spiel entschieden und endete mit 37:23 deutlich. Zufrieden war natürlich auch Trainer Julian Beinlich, der sich nur zwei Tage später über den nächsten Erfolg seines Teams freuen konnte. Beim TSV Weilheim setzten sich die Landsbergerinnen mit 26:24 durch. Nur ein Mal, nach fünf Minuten, gingen die Gastgeberinnen in Führung, dann bestimmten die Landsbergerinnen die Partie und führten zur Pause bereits 17:11. Den Vorsprung bauten die TSV-Damen zwischenzeitlich auf acht Tore aus (22:14/38.), ehe es am Ende noch mal eng wurde, aber die Landsbergerinnen behielten die Nerven. Damit rücken die TSV-Damen weiter vom Tabellenende ab und verpassen es nur aufgrund des Torverhältnisses, Gastgeber Weilheim zu überholen. (AZ)

TSV: Nadja Marx, Jule Kunstmann, Lena Hierstetter (3/5), Marina Hereth (4/6), Valerie Praßler (2/2), Babsi Bonfert (1/2), Franziska Kemeny (4/1), Caro Schink (2/1), Nicole Seidler (4), Johanna Juchem (4), Gabi Cistelecan (7/4), Tanja Kerler (4), Jessica Fugatt (2/3); Annelie Aßner (2).

