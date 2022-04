Handball

vor 18 Min.

Handball-Damen des TSV Landsberg sind für die Play-downs gerüstet

Plus Im letzten Spiel der Bezirksoberliga-Vorrunde überzeugen die Landsberger Handballerinnen. So geht es für die TSV-Damen jetzt weiter.

In ihrem letzten Spiel der Vorrunde der Bezirksoberliga West traten die Landsberger Handball-Damen beim TV Waltenhofen an. Nach dem klar war, dass Landsberg in die Abstiegsrunde und die Gastgeberinnen in die Aufstiegsrunde kommen würden, waren die Punkte nicht mehr so wichtig, vielmehr ging es darum „ordentlich“ zu spielen. Trainer Christoph Spitschan nutzte dies, um einiges auszuprobieren, und gab auch Spielerinnen, die nicht so oft zum Zuge kommen, mehr Einsatzzeiten.

