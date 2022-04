Handball-Damen des TSV Landsberg starten in die entscheidende Runde

Die Damen des TSV Landsberg starten in die Play-downs der Bezirksoberliga. So ist die Ausgangslage für das Team von Christoph Spitschan.

Für die Bezirksoberliga-Mannschaften der Landsberger Handballer beginnt am Samstag die letzte Phase der Saison. In den Play-off- und Play-down-Runden werden die Auf- und Absteiger ermittelt. Während sich die erste Herrenmannschaft des TSV Landsberg noch etwas gedulden muss, ehe sie in die Play-off-Runde startet, wird es für die Damen nun ernst und für sie geht es um den Klassenerhalt.

Die Landsberger Handballerinnen bestreiten um 18.45 Uhr in Weilheim ihr erstes Spiel der Play-downs. Die Situation hat sich dabei allgemein schon etwas entschärft, nachdem der TSV Murnau seine Mannschaft zurückgezogen hat und somit neben Mindelheim als Absteiger feststeht. Aber sicher fühlen dürfen sich die TSV-Damen noch nicht, denn es können theoretisch weitere drei Teams absteigen. Da Punkte mitgenommen wurden, gehen die Landsbergerinnen mit 4:4 Zählern in das Spiel. Ihre Gegnerinnen haben dagegen nur 2:6 auf dem Konto und brauchen dringend Punkte.

Der Gastgeber Weilheim ist schwer einzuschätzen

Wie stark die Weilheimerinnen aktuell sind, ist schwer einzuschätzen. Der wechselhafte Saisonverlauf aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat personell bei allen Mannschaften Spuren hinterlassen. Letztlich kommt es jetzt darauf an, in welcher Besetzung die einzelnen Teams antreten können. Das Problem kennen die Landsberger Damen auch nur zu gut und haben trotzdem immer wieder ansprechende Leistungen gezeigt. Man wird sehen müssen, was sich davon am Samstag auf die Platte bringen lässt, und wen Landsbergs Trainer Christoph Spitschan aufbieten kann.

Die erste Herrenmannschaft bestreitet ihr erstes Spiel in der Play-off-Runde erst am 22. Mai zu Hause gegen die zweite Mannschaft des TSV Ottobeuren. Die Herren II treten in der Bezirksklasse am Samstag um 16 Uhr beim VfL Buchloe an. Für die Jugend ist die Saison 2021/2022 beendet. Sie startet demnächst in die Qualifikationsrunden für die Saison 2022/2023. (lt)

Lesen Sie dazu auch