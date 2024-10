Handball: Damen und Herren des TSV wollen es besser machen

Besser laufen soll es diesmal sowohl bei den Handball-Damen als auch den -Herren I des TSV Landsberg: Beide Teams haben aus ihren jüngsten Spielen deutliche Niederlagen in der Bezirksoberliga zu verdauen.

Die Herren sind beim Aufsteiger TSV Sonthofen zu Gast. Die Allgäuer haben sich mit erfahrenen Spielern verstärkt und konnten nach zwei deutlichen Niederlagen einen ersten Punktgewinn bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz verbuchen. Dabei lagen sie nach einer Pausenführung in der 59. Minute sogar noch mit zwei Toren zurück und sahen wie der sichere Verlierer aus. Aber mit toller Moral gelang der Ausgleichstreffer in den Schlusssekunden. Es erwartet die Landsberger also ein Gastgeber, der alles versuchen wird, den Schwung aus diesem gefühlten Sieg mitzunehmen. Für Sonthofens Trainer Cristian Savlovschi ist die Abwehr Schlüssel des Spiels. Da wird der Landsberger Angriff besonders gefordert sein. Die nötige Qualität ist im Team da, es gilt, die mit Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit auch aufs Parkett zu bringen, dann sollte ein Sieg drin sein.

Landsbergs Damen müssen die Fehler abstellen

Auch die TSV-Handballerinnen wollen im Heimspiel am Sonntag gegen den BSC Oberhausen ab 17 Uhr in der Hipper-Halle punkten. Die Gäste haben ihr erstes Spiel in Murnau klar gewonnen. Dabei haben sie vor allem in der zweiten Hälfte überzeugt. Gegen die in der Vergangenheit immer ballsicheren und schnellen Gäste wird es bei den Gastgeberinnen darauf ankommen, weniger technische Fehler wie zuletzt zu machen und so im Angriff mehr in den Spielfluss zu kommen. Zudem stellt das schnelle Umschaltspiel des BSC Ansprüche an das Rückzugsverhalten. Das hatten die Landsberger beim Auswärtssieg vergangene Saison gut in den Griff bekommen.

Im Anschluss gibt es ab 19 Uhr die Premiere für die dritte Landsberger Herrenmannschaft. „Wir haben bei den Senioren und der A-Jugend jetzt viele Spieler, denen wir Spielpraxis ermöglichen wollen. Die Dritte tritt in der Außer-Konkurrenz-Liga an, so kann jeder mitspielen, ohne einer Mannschaft fest zugeordnet zu werden“ so TSV-Abteilungsleiter Roland Neumeyer. Gegner ist die Dritte des SC Unterpfaffenhofen-Germering. Bereits ab 9 Uhr bestreiten die beiden D-Jugend-Teams ihr Heimturnier und treffen dabei auf Fürstenfeldbruck, Ottobeuren, Mindelheim und Wörthsee. (AZ)