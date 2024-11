Handball: Herren des TSV Landsberg rechnen sich in Herrsching was aus

Nach dem spielfreien Wochenende geht es für die Handballer des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga am Sonntag zum TSV Herrsching II (Beginn 16.30 Uhr). Die Landsberger erwartet eine Mischung aus erfahrenen Spielern und gut ausgebildeten Nachwuchsspielern.

Die Gastgeber sind gut in die Saison gestartet. Mit drei Siegen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte und einer Niederlage gegen den Tabellenführer HSG Würm-Mitte 22 stehen sie auf dem 5. Platz. Die Landsberger stehen mit 4:6 Punkten auf Platz 9, was derzeit aber noch wenig Aussagekraft hat. Das Team von Trainer Florian Pfänder kann auf ihre gute Leistung zuletzt gegen Eichenau aufbauen, in dem spielerisch eine Steigerung sichtbar war, auch wenn es am Schluss nicht zu einem Sieg gereicht hat. Gegen Herrsching wird es darauf ankommen, die Belastung so zu verteilen, dass das Niveau über 60 Minuten gehalten werden kann. Auf jeden Fall treffen die Landsberger auf einen Gegner, der auf Augenhöhe sein sollte, aber gerade zu Hause auch jeden Fehler bestraft. Da wird es auf Konzentration und Disziplin ankommen.

In Germering hat gemischte F-Jugend ihr nächstes Turnier, in Landsberg spielen am Sonntag ab 16 Uhr die A-Mädchen gegen den BHC Königsbrunn 09. Ab 18 Uhr haben die Herren II die HSG Gröbenzell-Olching II zu Gast. Die Damen sind spielfrei. (AZ)