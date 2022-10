Handball: Jeder kleine Fehler von Landsberg wird bestraft

Die Landesliga-Handballer des TSV Landsberg unterliegen beim Mitaufsteiger Burghausen. Woran der TSV arbeiten muss.

Es war die Summe an kleinen Fehlern und ungünstigen Rahmenbedingungen, die zur Niederlage der Landsberger Handballer in der Landesliga in Burghausen führten. So fiel die Niederlage mit 30:38 deutlich aus.

Die sicher nicht übermächtigen Gegner nutzen die technischen Fehler der Landsberger konsequent aus. Hinzu kam, dass Landsberg personell geschwächt war, dann verletzte sich auch noch Nico Jorasch. Dennoch startete Landsberg gut und ging schnell in Führung. Die Gastgeber ließen sich dadurch natürlich nicht beeindrucken.

Bis zur 14. Minute hält Landsberg das Spiel offen

Bis zur 14. Minute war es eine Partie auf Augenhöhe (7:7). Doch dann gelang Burghausen ein 5:1-Lauf. Es wurde immer deutlicher, dass die TSV-Abwehr nicht so kompakt stand, wie man es von ihr schon gesehen hatte. Überhaupt lief es diesmal nicht so richtig. Die Gastgeber hingegen nutzten jeden einfachen Ballverlust sofort aus – in der Landesliga wird eben noch konsequenter agiert. So wuchs der Abstand bis zur Pause auf ein 11:18.

Auch nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser. Die Landsberger kämpften, aber da mal ein technischer Fehler und da mal etwas zu weit weg vom Angreifer, und schon hatte man wieder zwei Tore kassiert. Schnell war das Spiel auf jeden Fall. Mit acht Toren in sechs Minuten war man bei 14:23 (36.) angelangt. Man kam zwar wieder heran, aber entscheidend verkürzen konnte man nicht (22:29/48.). „Schade, das war heute keine zwingende Niederlage“, so Trainer Dirk Meier nach dem Spiel.

Dass sie es besser können, haben die Landsberger immer wieder bewiesen, jetzt gilt es, die Bremse zu lösen. (AZ)

TSV: Keller, Stassek, Nietsch, Jorasch (2), Stöcker, Putz (4/3), Kauter (2), Meier (5/1), Schweitzer (3), Leppert (5), Spieß (2), Balogh (7), Denner.