Nach Landsbergs Kantersieg folgt die Absage

Den Handballerinnen des TSV gelingt in den Play-downs ein Kantersieg gegen Weilheim. Der Gegner reagiert. Ob Landsberg in der Bezirksoberliga bleibt, hängt an mehreren Faktoren.

In Weilheim starteten die Handballerinnen des TSV Landsberg mit einem 31:12-Kantersieg in die Play-downs der Bezirksoberliga. Aus einer kompakten Deckung heraus führten die Landsbergerinnen bald 10:1 (11.). In Abwehr und Angriff zeigten sie eine hohe Laufbereitschaft und vollendeten konsequent die schönen Spielzüge. Zugleich war Annika Stroers im Tor ein sicherer Rückhalt. Bis zur Pause war der Vorsprung auf 19:6 angewachsen. Im zweiten Durchgang brachte Coach Christoph Spitschan auch die A-Jugendlichen Johanna Juchem und Valerie Praßler. Landsbergs Trainer ist zufrieden „Heute hat man gesehen, was wir drauf haben, wenn wir einigermaßen komplett spielen können“, war Spitschan zufrieden. Weil Weilheim den Verzicht aufs Rückspiel erklärte – es war für Donnerstag angesetzt –, sind die Frauen dem Klassenerhalt näher gekommen. Klarheit besteht in etwa vier Wochen. Je nachdem wer aus den oberen Ligen absteigt, könnte es bis zu fünf Teams der Bezirksoberliga treffen. Bisher stehen zwei Absteiger fest. (lt) TSV: Stroers, Stöcker, L. Hierstetter (8), Essig (7), Karlinger (1), Bonfert (2/1), Kemeny (2), Groß, Aßner, Praßler (1), Anders, Juchem (2), Heß (8/1). Lesen Sie dazu auch Handball Handball-Damen des TSV Landsberg starten in die entscheidende Runde

