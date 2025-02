Handball-Mädchen des TSV Landsberg belohnen sich für ihren Einsatz

Einen verdienten Sieg feierten die A-Jugend-Handballerinnen des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga. Nach einer überzeugenden Leistung setzte sich das Team gegen Wertingen durch und revanchierte sich damit für die Niederlage im Hinspiel.

Es dauerte etwas, bis die Handballerinnen gegen Wertingen so richtig in die Gänge kamen. Zwar erwischten sie einen guten Start (3:0/10.), ließen aber dabei noch einiges an Chancen liegen. Das wurde in der Folge nicht wirklich besser, was die Gäste nutzten, um aufzuschließen (5:5/18.) und in Führung zu gehen (5:7/20.). Das Landsberger Angriffsspiel lief nicht richtig flüssig, ein paar technische Fehler weniger hätten gutgetan. Aber bis zur Pause hielten die Gastgeberinnen das Spiel offen (9:10/30.).

Der Trainer der Landsberger Handballerinnen sieht noch Luft nach oben

Nach dem Wechsel fand der Landsberger Nachwuchs zuerst in der Abwehr immer besser ins Spiel: Das Team stand kompakter und verschob gut, auch im Eins-gegen-Eins bekamen die Landsbergerinnen mehr Zugriff. Zudem steigerten sie sich im Angriff und fanden nun gute Lösungen. Immer wieder gab es gute Anspiele zu sehen, auch an den Kreis, jetzt war auch Zug zum Tor da. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Unterstützung aus der B-Jugend. So legte Landsberg immer wieder mal ein Tor vor und hatte in der Schlussphase das Spiel im Griff (19:17/52.), der 24:20-Sieg war nach der Niederlage im Hinspiel ein schöner Erfolg für die junge Mannschaft. Trainer Christoph Stöcker war zufrieden, sah aber auch Luft nach oben. „Gut, dass die Mädchen immer mehr von dem gezeigt haben, was an Potenzial da ist, und sich belohnt haben. Das könnte noch öfter und besser funktionieren, daran müssen wir arbeiten.“ (AZ)

TSV: Jule Kunstmann, Emilia Irmisch, Linnea Müller (4), Hannah Salis (9/ 3), Amelie Weigel (3), Sihana Bushati (3), Jule Suiter (1), Anna Widmann (4/1), Amelie Keppler.