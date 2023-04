Handball-Teams des TSV Landsberg sind auswärts gefragt

Für die Handball-Damen des TSV Landsberg steht das letzte Auswärtsspiel in der Saison an. Die Herren verabschieden sich in Allach aus der Landesliga.

Das letzte Auswärtsspiel steht für die Landsberger Handballerinnen am Samstag an. Sie treten beim SV Pullach an, der seine Gäste gerne auf dem vierten Tabellenplatz ablösen würde. Das letzte Saisonspiel überhaupt steht dagegen für die Herren I in der Landesliga an – auch sie sind diesmal auswärts gefragt.

Zurzeit liegen die Handballerinnen des SV Pullach noch zwei Punkte hinter den TSV-Damen. Bei einer Niederlage der Landsbergerinnen wird der direkte Vergleich über den Tabellenplatz entscheiden. Das Hinspiel hat der TSV mit vier Toren gewonnen.

Auch Pullach baut auf eine starke Abwehr, verfügt aber zudem über gute Rückraumwerferinnen. „Das wird ein schweres Spiel, Pullach will unbedingt gewinnen, und das Publikum ist dort auch sehr engagiert“, blickt Trainer Christoph Spitschan voraus. In Landsberg hofft man, wie schon am vergangenen Wochenende, wieder gut aufgestellt in die Partie gehen zu können. Das Spiel beginnt am Samstag um 17.45 Uhr.

Im Hinspiel haben die Landsberger Handballer eine knappe Niederlage kassiert

Für die Herren I heißt es erst mal Abschied nehmen aus der Landesliga. Sie bestreiten ihr letztes Spiel der Saison am Sonntag bei der Zweiten des TSV Allach (Beginn 16.30 Uhr). Allach könnte im Falle einer Niederlage theoretisch noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Wobei der dafür nötige Erfolg von Eichenau beim Spitzenreiter in Simbach schon eine echte Überraschung wäre.

Auf jeden Fall haben die Gastgeber der Landsberger nichts zu verschenken. Das Hinspiel haben die Landsberger nach guter Leistung unglücklich knapp mit einem Tor verloren. Vielleicht kann sich das Team, dessen Abstieg schon feststeht, ja mit einem Erfolg aus der Liga verabschieden.

Die E-Jugend des TSV Landsberg steigt in die Sommerrunde ein. Am Samstag geht es an den Wörthsee und am Sonntag nach Ottobeuren.

Die C-Jugend-Handballer bestreiten am Sonntag, ab 10 Uhr, die erste Qualifikationsrunde zur Bezirksoberliga in der heimischen Isidor-Hipper-Halle. Vier Spiele stehen für die Jungs an. (AZ)