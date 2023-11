Handball-Teams des TSV Landsberg sind auswärts gefragt

Nach dem ersten Sieg in der Handball-Bezirksoberliga wollen die Damen des TSV Landsberg nachlegen. Auf die Herren wartet eine schwere Aufgabe.

Wie schon am vergangenen Wochenende stehen für die Damen und die Herren I des TSV Landsberg in der Handball-Bezirksoberliga Auswärtsspiele an.

Die Damen fahren zum SV Pullach. Die Gastgeberinnen stehen einen Punkt hinter den Landsbergerinnen und feierten ihren einzigen doppelten Punktgewinn – wie der TSV – gegen Eichenau. Für die Landsbergerinnen gilt es, an die gute Leistung vom Sieg in Eichenau anzuknüpfen. Es sieht nach einer guten Besetzung aus, sodass man mit berechtigtem Optimismus an die Isar fahren kann.

Die Handballer des TSV Landsberg sind beim Tabellenzweiten zu Gast

Unter ganz anderen Vorzeichen steht das Spiel der Herren I beim TSV Weilheim. Die Weilheimer sind in der Tabelle auf dem zweiten Platz und haben derzeit den stärksten Angriff mit 251 Treffern aus sieben Spielen. Aber auch bei ihnen gab es zuletzt personelle Probleme, die zu einer Niederlage in Gröbenzell führten. Die Landsberger wollen sich ordentlich verkaufen, aber angesichts der anhaltenden Verletzungsmisere sind die Hoffnungen gering, aus Weilheim etwas Zählbares mitzunehmen.

Auch am Samstag versucht die weibliche C-Jugend in Mindelheim an ihren Erfolg vom vergangenen Wochenende anzuknüpfen. Zudem will die männliche C-Jugend beim SV Neuaubing punkten. Aber auch in Landsberg gibt es Handball. Die zweite Herrenmannschaft spielt am Samstag, ab 16 Uhr, in der Isidor-Hipper-Halle gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz II. Und am Sonntag findet dort ab 10 Uhr ein Turnier der weiblichen und männlichen C-Jugend statt. (AZ)