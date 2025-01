Handball-Teams des TSV Landsberg stehen vor schweren Aufgaben

Nach den unbefriedigenden Niederlagen am vergangenen Wochenende müssen die Handball-Teams des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga nun wieder auswärts antreten. Leichter wird es dabei nicht - weder für die Damen und schon gar nicht für die Herren.

Die Landsberger Damen laufen am Samstag, um 18 Uhr, beim BSC Oberhausen auf. Die Gastgeberinnen stehen mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld der Tabelle. Dazu passen auch die unterschiedlichen Ergebnisse in den vergangenen Wochen. So hatte der BSC gegen tabellenmäßig stärkere Mannschaften gewonnen, dann aber auch aber gegen nominell schwächere verloren. Für die Landsbergerinnen spielt das aber zunächst mal keine Rolle. Sie müssen auf sich schauen und hoffen über ein konzentriertes, diszipliniertes Spiel sowie die mannschaftliche Geschlossenheit zum Erfolg zu kommen. Dass das in Oberhausen nicht leicht ist, ist allerdings bekannt.

Auf die Handball-Herren des TSV Landsberg treten beim Tabellenzweiten an

Die Herren I treffen ab 19 Uhr in Wolfratshausen auf die HSG Isar-Loisach, eines der stärksten Teams der Liga. Nach Minuspunkten stehen sie auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit fünf Siegen in Folge im Rücken werden die Gastgeber selbstbewusst auftreten. Schon bei der Niederlage im Hinspiel hatten die Landsberger einige Probleme mit dem schnellen Angriffsspiel der HSG. Dazu kommt, dass das Team von Trainer Florian Pfänder weiter auf wichtige Spieler verzichten muss. Aber - letztlich kann man nur gewinnen.

Am Sonntag treten die D2-Mädchen des TSV Landsberg auf den TSV Pfronten und den gastgebenden TSV Schongau. Die C-Jugend spielt bei der DJK Augsburg-Hochzoll. Alle anderen Lansberger Mannschaften sind spielfrei. (AZ)