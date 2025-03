Handball: TSV-Herren sind Favorit und die Damen Außenseiter

Wieder einmal stehen die Herren und die Damen der Landsberger Handballer am Wochenende vor ganz unterschiedlichen Aufgaben. Die Herren treten am Samstag beim SC Unterpfaffenhofen-Germering II an. Das junge Team der Gastgeber hat bisher einen Punkt auf dem Konto und steht als Absteiger aus der Bezirksoberliga quasi fest. Zu unterschätzen sind sie trotzdem nicht. Im Hinspiel in Landsberg zeigten sie streckenweise erfolgreichen Tempo-Handball und waren auch in Führung. Die Landsberger legten dann einen Zahn zu und gewannen noch deutlich.

Ganz anders ist die Ausgangslage für die Damen. Sie müssen am Samstagnachmittag zum TSV Ottobeuren, dem Tabellenzweiten der Bezirksoberliga. Die Gastgeberinnen mussten zwar zuletzt wie auch die Landsbergerinnen eine deftige Niederlage gegen den Tabellenführer, die SG Biessenhofen-Marktoberdorf, einstecken. Ansonsten stehen sie aber stabil mit oben in der Tabelle. In der Vorrunde hatten die Landsbergerinnen Probleme mit dem Angriff, da ist man inzwischen effektiver. Es wird wesentlich darauf ankommen, wenig technische Fehler zu machen und so nicht immer wieder Gegenstöße zu ermöglichen.

Heimspieltag für mehrere Handball-Nachwuchsmannschaften des TSV Landsberg

Auch am Samstag sind die männliche B und die weibliche B bei der SG Kempten-Kottern und beim SC Wörthsee zu Gast. Am Sonntag gehört die Isidor-Hipper Halle zunächst der Jugend. Ab 10 Uhr spielt die männliche C-Jugend in der Bezirksliga gegen den TSV Schwabmünchen II. Ab 12 Uhr empfängt die weibliche C1-Jugend in der Bezirksoberliga den TV Memmingen und ab 14 Uhr die weibliche A-Jugend, auch in der Bezirksoberliga, die JSG Alpsee-Grünten. Im letzten Heimspiel trifft die Herren II in der Bezirksklasse auf den TSV Gilching II. Die weibliche C2 (Bezirksliga) und männliche A-Jugend (Bezirksoberliga) sind auswärts bei der JSG Alpsee-Grünten und bei der HSG Leipheim/Silheim Im Einsatz.