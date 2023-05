Zum Abschied bleibt Überraschung für Handballer des TSV Landsberg aus

Die Herren des TSV Landsberg kassieren im letzten Landesliga-Spiel eine klare Niederlage. So fällt das Fazit des scheidenden Trainers Dirk Meier aus.

Für beide Teams ging es darum, Spaß am Handball zu haben: Für die Landsberger Herren stand der Abstieg aus der Landesliga bereits fest – die Gastgeber hatten den Klassenerhalt sicher. Wirklich Spaß dürfte aber nur Allach gehabt haben.

Wie schon so oft in dieser Saison traten die Landsberger mit einem sehr kleinen Kader an, und das wirkte sich erneut aus: Zum Abschluss setzte es eine 21:41-Niederlage. Für Trainer Dirk Meier war es das letzte Spiel, ab jetzt hat Florian Pfänder beim TSV Landsberg das Sagen.

Nach einem schwachen Start (1:5/7.) kam Landsberg besser ins Spiel und hielt zunächst den Abstand (5:8/11.). Doch die Ausfälle, besonders im Rückraum, machten sich bemerkbar und die Gastgeber zogen bis zur Pause auf 20:11 weg. Landsberg brachte das, was möglich war, aber es fehlte einfach die Durchschlagskraft, und der Rückstand wuchs. Trainer Dirk Meier stellte um und gab allen Spielzeit, dennoch fiel die Niederlage deutlich aus.

Angesichts der vielen Ausfälle ist der Landsberger Trainer nicht unzufrieden

„Es ist eingetreten, was zu befürchten war. Aber wenn man sieht, wer alles nicht dabei war, ist auch diese Leistung in Ordnung“, bewertet Trainer Dirk Meier das Spiel. „Insgesamt denke ich, mit vollem Kader hätten wir in der Saison eine reelle Chance gehabt deutlich mehr Punkte zu machen.“ Dass József Balogh nicht mehr dabei ist, habe ein Loch gerissen. Überhaupt habe man Ausfälle – außer im Tor – nur schwer kompensieren können. Ob es in kompletter Besetzung zum Klassenerhalt hätte reichen können, sei schwer zu sagen, so Dirk Meier. „Bei bis zu fünf Absteigern wird es in einer Liga schnell eng.“

Für sich persönlich blickt Dirk Meier positiv auf das „Abenteuer“ Landesliga. „Ich möchte die Erfahrung auf keinen Fall missen. Auch für die Spieler gab es meiner Meinung nach viele gute Erfahrungen. Jetzt gilt es für den Verein und das Team, mit dem neuen Trainer Florian Pfänder nach vorne zu schauen. Ich werde das sicher mit Interesse und Sympathie verfolgen, auch wenn ich nicht mehr im Handball aktiv bin.“ (AZ)

TSV: Dominik Keller, Lars Herzfeld, Christoph Stöcker, Nikolai Putz, Christian Eisen (1), Fynn Meier (8/1), Lukas Spieß (1/1), Nico Jorasch (1), Dominik Denner, Marco Spranger (3), Kai Roth (4/1), Paul Schweitzer, Gatto Piepenburg (3).