Handballer des TSV Landsberg hoffen auf eine Überraschung

In der Handball-Bezirksoberliga erwarten die Herren des TSV Landsberg den Tabellendritten. Die Damen dürften im Heimspiel die einfachere Aufgabe vor sich haben.

Handball satt ist am Sonntag im Landsberger Sportzentrum geboten. Sowohl die Herren I und II des TSV Landsberg als auch die Damen treten vor eigenem Publikum an.

Um 12 Uhr beginnen die Damen gegen den SV Pullach. Die Gäste stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bezirksoberliga und sind in akuter Abstiegsgefahr. Sie sehen aber noch Chancen auf den Klassenerhalt und wollen in Landsberg unbedingt gewinnen, um im Abstiegskampf noch eine Chance zu haben. Die Gastgeberinnen konnten sich zuletzt mit drei Siegen in Folge im Mittelfeld etablieren. Sie überzeugten dabei mit einer stabilen spielerischen und kämpferischen Leistung und können optimistisch ins Spiel gehen.

Herren II des TSV Landsberg können noch Platz zwei belegen

Ab 14 Uhr haben dann die Herren II den TV Memmingen zu Gast. Als Tabellendritte spielen sie gegen den Zweiten und haben in ihrem letzten Saisonspiel die Chance, die Gäste noch zu überholen. Die Gelegenheit wollen sie natürlich nutzen, auch wenn für beide Teams keine Chance mehr besteht, aufzusteigen.

Für den TSV Landsberg geht es um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga

Für die Herren I geht es ab 16 Uhr gegen den TSV Weilheim. Das Hinspiel gegen den aktuellen Dritten der Bezirksoberliga hatten die Landsberger überraschend gewonnen. Damals hatte Trainer Florian Pfänder aber noch die Personalprobleme wie aktuell. Aber die Landsberger hoffen, am Wochenende etwas besser aufgestellt zu sein - und eine Überraschung ist immer mal drin. Die Punkte könnte der Gastgeber auf jeden Fall gut brauchen, um Abstand vom Tabellenende zu gewinnen.

Schon am Samstag bestreitet die D-Jugend ein Turnier in Kempten. Die D-Mädchen fahren am Sonntag zu zwei Spielen nach Gröbenzell. Die A-Jugend gastiert in Schongau und die C-Jugend bei der Eintracht Dachau-Karlsfeld. Die B-Mädchen versuchen sich beim Spitzenreiter, der SG Kempten-Kottern gut aus der Affäre zu ziehen. (AZ)

