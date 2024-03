Handballer des TSV Landsberg bauen auf den Heimvorteil

Für die Herren des TSV Landsberg gab es in der Handball-Bezirksoberliga zuletzt wenig zu feiern. Das soll sich zu Hause ändern. Auch die Damen tragen ein Heimspiel aus.

Ein volles Programm haben die Handballer des TSV Landsberg am Wochenende in der Isidor-Hipper-Halle. Nicht nur die Damen und die Herren tragen ihre Spiele in der Bezirksoberliga vor heimischem Publikum aus.

Zum Auftakt empfangen die Damen in der Bezirksoberliga am Samstag ab 12 Uhr den Eichenauer SV. Die Gäste stehen am Tabellenende, haben aber die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. Zuletzt haben sie gegen den Vorletzten, den SV Pullach, gepunktet. Die Landsbergerinnen wollen an den Erfolg in Gilching anschließen und sich in der Tabelle, in der sie aktuell im Mittelfeld liegen, weiter nach oben orientieren.

Die Herren des TSV Landsberg leiden weiter unter Personalnot

Ab 14 Uhr geht es dann für die A-Jugend gegen den besten Angriff ihrer Liga, den TSV Murnau. Auch wenn der Kader knapp ist, wollen die Landsberger Jungs wieder zeigen, dass sie mit jeder Mannschaft in der Liga mithalten können.

Ab 16 Uhr treffen dann die Herren I auch auf den Eichenauer SV. Die Landsberger hoffen, dass die Liste der Ausfälle langsam wieder kürzer wird. Wer wie belastbar ist, wird sich wieder einmal erst kurzfristig entschieden. Auf jeden Fall wird eine geschlossene Mannschaftsleistung notwendig sein, um gegen den Tabellenfünften der Bezirksoberliga eine Chance zu haben. Aber daran hat es in den vergangenen Spielen nicht gefehlt. Und sobald die Landsberger wieder besser aufgestellt sind, kann einiges möglich sein.

Am Sonntag spielt die Jugend des TSV Landsberg

Am Sonntag starten um 10 Uhr die C-Jugend-Mädchen mit ihrem Spiel gegen den TSV Mindelheim. Sie wollen auf jeden Fall die Tabellenführung in der Bezirksliga verteidigen. Danach geht es ab 12 Uhr für die C-Jugend gegen den ESV Neuaubing. Nach dem klaren Sieg im Hinspiel können sich die Jungs etwas ausrechnen. Das letzte Heimspiel bestreiten die B-Jugend-Mädchen gegen den TV Waltenhofen. Trotz des kleinen Kaders werden sie versuchen, dem Gegner Paroli zu bieten. Das letzte Spiel des Wochenendes bestreiten die Herren II ab 18 Uhr bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz II. Gegen den bisher sieglosen Tabellenletzten ist der TSV auf jeden Fall favorisiert. (AZ)

