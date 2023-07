Handballer des TSV Landsberg bereiten sich mit neuem Trainer vor

Nach dem Abstieg in die Bezirksoberliga läuft bei den Handballern des TSV Landsberg die Vorbereitung. Der neue Trainer ist bislang zufrieden.

Die Vorbereitung bei den Landsberger Handballern läuft bereits wieder. Zusammen mit dem neuen Trainer Florian Pfänder bereitet sich das Team auf die neue Saison in der Bezirksoberliga vor.

In zurzeit drei Trainingseinheiten pro Woche arbeitet Spieler und Trainer an Kondition und Abstimmung – der Fokus liegt auf der Grundlagenarbeit. In einer eigenen Einheit wird an Athletik und Ausdauer gearbeitet. Trainer und Co-Trainer Agim Aeti schwitzen dabei aber immer mit.

In der Mannschaft gibt es einige Veränderungen

Wichtig ist Florian Pfänder dabei aber auch, dass von Beginn an mit dem Ball gearbeitet wird. Und es gilt ja auch die Veränderungen im Team zu verarbeiten. Johannes Kauter hat erst mal seine Karriere beendet, Alexander Schwarz tritt kürzer und spielt in der 2. Mannschaft, Hendrik Nietsch laboriert weiter an seiner schweren Verletzung und Paul Schweitzer steht ausbildungsbedingt nicht zur Verfügung. Aus der zweiten Mannschaft aufgerückt ist Kreisläufer Yannick Müller. Und kurzfristig dazugekommen ist der Rückraumspieler Simon Grieshammer. Er hat ja seine ersten Handballjahre in Landsberg verbracht. Dazu kommen noch Spieler aus der ehemaligen A-Jugend, die fleißig mittrainieren und schauen wollen, was geht. Ansonsten ist der Kader zusammengeblieben.

Auch das erste Testspiel haben die Landsberger bereits bestritten – gegen den Bezirksoberligisten aus Bobingen. Auch wenn man nicht voll besetzt war, hielt man lange gut mit und es zeigte sich, dass auch nach einem anstrengenden Trainingstag, das schnelle Umschaltspiel schon ganz ordentlich funktioniert.

Zum Schluss geht Landsberg die Kraft aus

Florian Pfänder war dann auch so weit zufrieden. „Wir wollten möglichst lange gut mithalten, das ist uns auch in der Besetzung gelungen. Dass am Schluss der Dampf etwas ausgeht, ist nach so einem Tag klar. Aber wenn wir Kraft und Ausdauer weiter verbessern, da geht schon noch was.“

Zudem stand noch ein internes Derby mit der zweiten Herrenmannschaft, auch ein gelungenes Spiel. Und als Schiedsrichter sorgten Daniel Bauer und Marius Wiesenbauer für Ordnung auf dem Spielfeld. Für die beiden jungen Landsberger Nachwuchs Referees waren es die ersten Spiele mit erwachsenen Mannschaften. Und sie meisterten das souverän. (AZ)