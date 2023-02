Handballer des TSV Landsberg bieten einen packenden Krimi

Plus Der TSV Landsberg zeigt im Duell der Landesliga-Aufsteiger gegen Burghausen starke Nerven. Der Handball-Abteilungsleiter hat weitere gute Nachrichten.

Bei der Handball-Weltmeisterschaft sorgte die deutsche Nationalmannschaft für Begeisterung. Spielerisch und technisch können die Landesliga-Herren des TSV Landsberg verständlicherweise mit den Profis nicht mithalten, was aber Spannung, Einsatz, Kampfgeist und Wille betrifft, durchaus. Gegen Burghausen, den Mitaufsteiger in die Landesliga, begeisterten die Gastgeber die Zuschauer und feierten einen verdienten Sieg.