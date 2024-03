Handballer des TSV Landsberg brauchen Siege für Klassenerhalt

Für den sicheren Klassenerhalt benötigen Landsbergs Handballer aus den letzten vier Spielen mehrere Siege. Die Damen wollen ihre Serie ausbauen.

Für die besten Handballer und Handballerinnen des TSV Landsberg geht es am Wochenende in den Saisonendspurt. Die Herren I haben in der Bezirksoberliga noch vier Spiele vor sich. Davon sollten sie mindestens zwei, besser drei gewinnen, um sich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten. Am Samstag (16 Uhr) geht es zum TV Immenstadt. Als Vorletzter, zumindest nach Tabellenlage, einer der leichteren Gegner.

Das Hinspiel haben die Landsberger klar gewonnen, doch die Gastgeber, haben noch eine theoretische Chance, den Relegationsplatz zu erreichen. Auch für die Landsberger zählt nur ein Sieg. Es gibt zwar noch Verletzte und Kranke, aber das Team ist optimistisch, mit einem einigermaßen breit aufgestellten Kader ins Spiel gehen zu können. Es werde darauf ankommen, von Beginn an wach und konzentriert zu spielen, um die Qualität, die das Team hat, auf die Platte bringen zu können.

Die Damen des TSV Landsberg treten beim BSC Oberhausen an

Um 18 Uhr sind dann die Damen beim BSC Oberhausen zu Gast. Der BSC steht in der Bezirksoberliga auf dem dritten Platz, drei Punkte vor den Landsbergerinnen (5. Platz). Oberhausen kassierte zuletzt eine Pleite bei Schlusslicht Eichenau. Die TSV-Damen reisen mit vier Siegen in Folge an und würden die Serie gerne fortsetzen. Wenn es gelingt, wieder das zuletzt gezeigte stabile Spiel aufzuziehen, sind sie nicht chancenlos.

Schon am Freitag bestreitet die weibliche C-Jugend ihr letztes Spiel in der übergreifenden Bezirksliga in Memmingen. Für sie geht es um die Meisterschaft. Dafür müssen sie aber unbedingt den Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen. (AZ)

