Handball

vor 57 Min.

Handballer des TSV Landsberg feiern statt zu spielen

Mal nicht im Sportdress: Die Landsberger Handballer feierten nach der Absage des letzten Spiels die Teilnahme an der Aufstiegsrunde.

Plus Die Handballer des TSV Landsberg schließen in der Bezirksoberliga die Vorrunde erfolgreich ab. Deshalb wir gefeiert, ehe es in die Aufstiegsrunde geht.

Nachdem die letzten Spiele der Vorrunde in der Bezirksoberliga Ost abgeschlossen sind, stehen die Herren I der Landsberger Handballer in der Tabelle ganz vorne. Bei dem schwierigen Saisonverlauf mit Corona-Problemen, Spielpausen und personellen Schwankungen ein bemerkenswerter Erfolg für Dirk Meier und sein Team.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen