Handballer des TSV Landsberg haben den Spitzenreiter ist zu Gast

In der Handball-Bezirksoberliga hat der TSV Landsberg nichts zu verlieren. Am Samstag tritt der Spitzenreiter im Landsberger Sportzentrum an.

Nach der Spielabsage zuletzt wartet auf die Handballer des TSV Landsberg in der Bezirksliga nun ein harter Brocken: Am Samstag ist mit der SG Kempten-Kottern der Tabellenführer im Sportzentrum zu Gast. Die Allgäuer mussten bislang nur beim Derby gegen den TV Waltenhofen Punkte abgeben und sind auf dem besten Weg, ihr Saisonziel, um die Tabellenspitze mitzuspielen, zu erreichen.

Nach Platz drei im vergangenen Jahr ist der relativ junge Kader zusammengeblieben und das Team hat sich gut weiterentwickelt – zudem drängt aus der Landesliga-A-Jugend der Nachwuchs nach. Gäste-Trainer Zoltan Sellei hat also die Qual der Wahl, wer letztendlich in Landsberg aufläuft. Gegen den Favoriten können die Landsberger relativ unbelastet ins Spiel gehen. Auch wenn man zuletzt in Weilheim bewiesen hat, dass Potenzial in der Mannschaft steckt, steht kein „Pflichtsieg“ an. Aber versuchen wird man trotzdem alles, vielleicht gelingt wieder eine Überraschung. Das Spiel beginnt um 16 Uhr im Sportzentrum.

Die Damen des TSV Landsberg spielen erst am Montagabend

Ab 18 Uhr, spielen die Herren II gegen TV Waltenhofen II. Erst am Montagabend spielen die Damen. Sie holen ab 20.30 Uhr im Sportzentrum ihr Heimspiel gegen den BSC Oberhausen nach. Die Gäste stehen als Tabellensiebte mit ausgeglichenem Punktekonto einen Platz vor den TSV-Damen, die zuletzt zweimal gewinnen konnten – ein Spiel auf Augenhöhe also. Die E-Jugend fährt am Samstag zum Turnier nach Mindelheim. Am Sonntag empfangen ab 12 Uhr die C-Mädchen den TSV Schongau in der Hipper-Halle und ab 14 Uhr spielen die B-Mädchen gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf. Die C-Jugend muss am Sonntag nach Fürstenfeldbruck und die D-Jugend zu zwei Spielen nach Schongau. (AZ)