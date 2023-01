Handballer des TSV Landsberg punkten in der Landesliga

In der Landesliga feiern die Herren des TSV Landsberg einen wichtigen Sieg. Nach der Pause steigern sich die Gastgeber, leisten sich aber dennoch einige Fehler.

Das Hinspiel hatten die Landsberger Handballer zum Auftakt in der Landesliga-Süd schon siegreich gestalten können. Und auch im Rückspiel sicherten sie sich in einem kampfbetonten Spiel mit dem 25:23-Sieg die wichtigen Punkte.

Trainer Dirk Meier hatte schon irgendwie damit gerechnet, dass es kein Handball-Leckerbissen werden würde. „Es war ja zu erwarten, dass das nicht unbedingt das schönste Spiel werden würde. Das sind Spiele, die wir unbedingt gewinnen wollen, und Haunstetten hätte die Punkte gegen den Abstieg gebraucht.“

Landsberg hat Probleme mit der offensiven Abwehr

Die Gäste legten wie auch im Hinspiel mit viel Tempo los. Landsberg bekam das nicht immer in den Griff und vorne mühte man sich mit der nicht überraschenden, aber trotzdem unbequemen sehr offensiven Abwehr der Gäste. Immer wieder mal ließ man sich von der Hektik des Gegners anstecken und spielte nicht mit der nötigen Ruhe und Geduld die Angriffe aus. Ungewöhnlich viele Pässe waren diesmal aufseiten der Landsberger zu sehen, hinzu kamen noch einige technische Fehler.

34 Bilder Der TSV Landsberg startet mit einem Sieg ins neue Handballjahr Foto: Thorsten Jordan

Aber man fand dann doch immer wieder die Lücke, setzte sich durch und traf. So konnte sich zunächst kein Team absetzen (6:6/16.). Auch durch einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand ließ man sich nicht irritieren, glich wieder aus und war zur Pause mit 13:12 knapp vorne.

Zu Beginn der zweiten Hälfte legte Landsberg zwei Treffer vor. Den Vorsprung hielt man erst mal. Ein wichtiges Signal war dann der von Hendrik Nietsch gehaltene Siebenmeter in der 39. Minute (16:14). Er löste den gut haltenden Dominik Keller im Landsberger Kasten ab und führte sich mit Paraden gegen freie Würfe sehr gut ein.

Jetzt fand man ein Stück weit besseren Zugriff in der Abwehr und erarbeitete sich gute Torchancen, die man aber noch besser hätte nutzen können (20:15/44.). Dennoch konnte man sich etwas absetzen. Die Haunstetter dagegen taten sich immer schwerer mit erfolgreichen Abschlüssen. Auch ihre Abwehr stand nicht mehr so offensiv.

Der Torwart von Haunstetten hält überragend

Aber so richtig gelaufen war die Sache für die Gastgeber noch immer nicht, auf beiden Seiten ging es nun über den Kampf. In den letzten Minuten brachte man den Ball einfach nicht mehr am gegnerischen Torhüter vorbei. Er hielt in allen Lagen. Und dass Haunstetten bis zum Schluss kämpft, wusste man aus dem Hinspiel. So verkürzten die Gäste noch mal auf zwei Treffer (24:22/56.). Dann gelang dem nach einer Verletzung von Hendrik Nietsch wieder eingewechselten Dominik Keller eine Parade gegen einen Gegenstoß der Gäste und im Gegenzug war Gatto Piepenburg zum Endstand von 25:22 (60.) erfolgreich. Der Kampf und Einsatz hat sich für die Landsberger gelohnt.

Am 28. Januar ist Landsberg beim Schlusslicht der Landesliga zu Gast

„Zwei Punkte sind zwei Punkte“, so Trainer Dirk Meier. „Unsere Torhüter haben überzeugt, in der zweiten Hälfte haben wir uns in der Abwehr gesteigert, das war wichtig. Natürlich hätten wir ein paar technische Fehler weniger machen sollen. Aber auch solche Spiele muss man erst mal gewinnen.“

Bereits am 28. Januar geht es für die Landsberger weiter, dann sind sie beim Tabellenschlusslicht Fürstenfeldbruck II zu Gast. (AZ)

TSV: Dominik Keller, Hendrik Nietsch, Nicolai Putz (1), Christian Eisen (4), Johannes Kauter (1), Fynn Meier (4), Lukas Spieß, Alexander Schwarz (4), József Balogh (5), Piepenburg Gatto (2), Marco Spranger, Kai Roth (4/2), Paul Schweitzer, Dominik Denner.