Handball

vor 20 Min.

Handballer des TSV Landsberg sind weiter ungeschlagen

In der Bezirksoberliga hat der TSV Landsberg den TSV Weilheim (blaue Trikots) mit 24:20 geschlagen. Landsbergs Fynn Meier (Nummer 10) hatte dabei einen schweren Stand.

Plus Der TSV Landsberg gewinnt zu Hause gegen Tabellenführer Weilheim. Dazu ist aber eine deutliche Steigerung in der zweiten Halbzeit notwendig. Am Samstag kommt Pullach.

Von Margit Messelhäuser

Im Spiel gegen den Tabellenführer der Bezirksoberliga Ost aus Weilheim sicherte sich die 1. Herrenmannschaft der Landsberger Handballer mit einer Steigerung in der Schlussphase beide Punkte. Beide Teams begannen trotz der ungewohnten Spielzeit (Donnerstag 20.30 Uhr) mit Tempo und Engagement. Zunächst verlief die Partie ausgeglichen und kein Team konnte sich absetzen.

