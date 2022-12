Handballer des TSV Landsberg wollen den Heimvorteil nutzen

Auf die Handball-Mannschaften des TSV Landsberg warten wichtige Spiele. Für die Damen und die Herren geht es um wichtige Punkte zum Klassenerhalt.

Endlich wieder zu Hause und auch wieder mal im Sportzentrum, heißt es für die Landsberger Handballerinnen und die Herren I am Samstag.

Die Damen spielen in der Bezirksoberliga ab 13 Uhr gegen die HSG Isar-Loisach. Gegen den punktgleichen Tabellennachbarn kann nur ein Sieg das Ziel sein, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. Die Gäste haben bisher nur bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz gewinnen können und aus einer Spielabsage die Punkte mitgenommen.

TSV-Damen bauen auf ihre Erfahrung

Allerdings sind die personellen Möglichkeiten bei den Landsberger Damen nicht viel besser geworden. Team und Trainer hoffen, dass sich etliche erkrankte Spielerinnen so weit erholt haben, dass sie wieder auflaufen können. Auf die Langzeitverletzten muss man noch warten. Es gilt also wieder mal das Beste daraus zu machen und die ganze Erfahrung in die Waagschale zu werfen. Und diesbezüglich kann die Mannschaft einiges vorweisen.

Auf die Rückkehr von genesenen Spielern hofft auch Herren-Trainer Dirk Meier. Zuletzt musste der Landesliga-Aufsteiger doch immer wieder mit einem Rumpfteam antreten. Entscheiden wird sich erst kurzfristig, wer ab 15.30 Uhr gegen die zweite Mannschaft des TSV Allach auflaufen kann.

Die Allacher stehen mit einem positiven Punktekonto im oberen Mittelfeld. „Wir kennen die Gäste ja aus Vorbereitungsspielen, das ist ein stabiles, homogenes Team. Und sie können immer wieder auf ihre Bundesliga-A-Jugend zurückgreifen. Das wird schon eine Herausforderung“, blickt Dirk Meier auf das Spiel.

Auf die Herren wartet in der Landesliga eine große Herausforderung

Für die Landsberger ist es aber eine gute Chance – vorausgesetzt der Kader füllt sich wieder etwas – einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Aktuell belegt das Team mit 6:12 Punkten den neunten Tabellenplatz und weiß noch vier Mannschaften hinter sich.

Ab 19 Uhr spielt am noch Samstag die zweite Herrenmannschaft in der Isidor-Hipper-Halle gegen die dritte des TSV Herrsching.

Die Jugend ist am Sonntag auswärts unterwegs. Die D-Mädchen fahren zum Turnier nach Gröbenzell und die B-Buben nach Weßling. Die B-Mädchen müssen zum TSV Gilching und die A-Buben sind in Mindelheim zu Gast. (AZ)