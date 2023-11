Handballer des TSV Landsberg wollen nächsten Erfolg im Heimspiel

Handballer des TSV Landsberg empfangen Immenstadt im Sportzentrum. Die personelle Lage entspannt sich wieder.

Den Schwung aus dem überraschenden Auswärtssieg gegen Weilheim am vergangenen Wochenende mitnehmen, das wollen die Herren der Landsberger Handballer in der Bezirksoberliga. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den TV Immenstadt am Samstag ab 16 Uhr im Sportzentrum hätte man sich im breiten Mittelfeld der Tabelle etabliert. Um ein bisschen Abstand nach unten zu bekommen, müssen die Punkte auf jeden Fall in Landsberg bleiben.

Dasselbe Ziel haben sicher auch die Gäste aus dem Allgäu. Sie stehen mit einem Zähler weniger derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz, direkt hinter dem TSV Landsberg. Sie suchen auch noch nach der Konstanz. Zuletzt haben sie gegen den Eichenauer SV eine deutliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Andererseits hat Immenstadt gegen Teams gepunktet, gegen die Landsberg das Nachsehen hatte. Beim TSV Landsberg ist die personelle Situation inzwischen wieder besser.

Damen des TSV Landsberg verlegen ihr Spiel auf Wunsch des Gegners

Das geplante Spiel der Damen wurde auf Wunsch des Gegners verlegt. Die Herren II spielen am Samstagabend beim TV Memmingen. Schon um 10 Uhr läuft am Samstag im Sportzentrum die männliche C-Jugend auf. Gegner ist Eintracht Dachau-Karlsfeld. Um 14 Uhr empfängt die männliche A-Jugend den TSV Schongau. Zum Turnier für Anfänger und Fortgeschrittene fährt am Samstag die F-Jugend zur SG Kaufbeuren/Neugablonz. Zum Abschluss des Wochenendes spielt am Sonntagnachmittag die weibliche B-Jugend beim TV Waltenhofen. (AZ)