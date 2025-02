Handballer des TSV Landsberg wollen Tabellenplatz absichern

Für die Handballer des TSV Landsberg stehen wieder Heimspiele an. Dabei haben sowohl die Damen als auch die Herren in der Bezirksoberliga den TV Waltenhofen zu Gast.

Ab 16 Uhr treten die Herren am Samstag in der Isidor-Hipper-Halle an. Nach einer Niederlagenserie stehen die Gäste aus Waltenhofen als Vorletzte voll im Abstiegskampf und brauchen also jeden Punkt. Zu unterschätzen sind sie nicht - sie haben zuletzt gezeigt, dass sie ordentlich mitspielen können, auch wenn für sie nichts Zählbares heraussprang. Eine gute Leistung haben auch die Landsberger am vergangenen Wochenende beim Tabellenführer gezeigt. Für einen Punktgewinn hat es aber auch bei ihnen nicht gereicht. Das soll diesmal anders laufen: Mit einem Sieg wollen sie den 6. Platz weiter absichern. Das Hinspiel gewann der TSV relativ souverän mit sechs Toren Vorsprung, kann das Team von Florian Pfänder an die Leistung zuletzt anknüpfen, sollte wieder ein Sieg möglich sein - vorausgesetzt , es gibt nicht zu viele Ausfälle.

Handball-Damen müssen die Fehlerquote gering halten

Anschließend, ab 18 Uhr, spielen die Damen gegen den TV Waltenhofen. Ihr Hinspiel ging deutlich verloren, das soll sich diesmal ändern. Dazu gilt es, auf die guten Phasen des Spiels vom vergangenen Wochenende aufzubauen und in der Abwehr geschlossen zu agieren. Entscheidend wird die Fehlerquote im Angriff sein, um die Gegnerinnen nicht zu leichten Gegenstoß Toren einzuladen. Die Gäste stehen auf dem dritten Tabellenplatz, fünf Plätze vor den Landsbergerinnen.

Schon ab 14 Uhr spielt die A-Jugend gegen Schlusslicht SG Biessenhofen-Marktoberdorf, mit einem Sieg sollen die Chancen auf den Meistertitel gewahrt werden. Sonntags fahren die D1-Mädchen nach Kempten zu Spielen gegen die SG Kempten-Kottern und die HSG Dietmannsried/Altusried. Die A-Mädchen müssen zum BHC Königsbrunn 09 und zum Abschluss des Wochenendes laufen die Herren II um 16 Uhr beim VfL Buchloe auf. (AZ)