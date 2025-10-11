Handballer des TSV wollen nachlegen – Landsbergs Frauen hoffen auf ersten Sieg

Die Handballer des TSV Landsberg möchten am Sonntag in der Bezirksoberliga zu Hause an den Erfolg vom vergangenen Wochenende in Fürstenfeldbruck anknüpfen. Ab 15.30 Uhr erwarten sie in der Isidor-Hipper-Halle den TSV Herrsching II. Die Gäste warten noch auf ihren ersten Punktgewinn und kassierten zuletzt zwei deutliche Niederlagen. Bei den zweiten Mannschaften von Teams ist aber immer die Frage, wen sie aufbieten werden. Die Erste Herrschings spielt Samstag in der Oberliga.

Die Landsberger können wohl ordentlich besetzt antreten. Ihr Angriff zählt gerade zu den stärksten der Liga, darauf konnten sie bisher bauen und boten attraktiven Handball. Für sie wird es darauf ankommen, ihre Kräfte gut einzuteilen, um auch über 60 Minuten eine konstante Leistung bringen zu können. Die Damen müssen am Sonntag wieder auswärts beim Eichenauer SV ran. Es ist sowas wie ein „Kellerduell“. Auch die Gastgeber konnten noch keinen Erfolg verbuchen. Für die Landsbergerinnen bleiben die Personalsorgen bestimmend. Das Team kann wohl etwas besser besetzt antreten, aber nach wie vor fehlen besonders im Rückraum wichtige Spielerinnen. Die Mannschaft wird alles versuchen, das zu kompensieren, und in Eichenau war der TSV in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich.

Zudem ist am Sonntag in der Hipper-Halle ein volles Jugendprogramm geboten. Schon um 9 Uhr startet die männliche C-Jugend in der Bezirksoberliga (BOL) gegen den TV Waltenhofen. Ab 10.30 Uhr empfängt deren weibliches Pendant den TuS Fürstenfeldbruck auch in der BOL. Die zweite weibliche C-Jugend spielt ab 12 Uhr gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf in der Bezirksliga. Und ab13.45 Uhr schließt die männliche B gegen den TSV Alling in derselben Liga die Jugendspiele ab. Bereits am Samstag würde die weibliche B-Jugend in Waltenhofen gerne wieder punkten (Bezirksliga).