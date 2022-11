Handballerinnen gelingt Überraschung gegen den Tabellenführer

Die Handballerinnen des TSV Landsberg feiern einen nicht erwarteten Sieg gegen Ottobeuren. Die Gegnerinnen scheitern mehrfach vom Punkt. Der Trainer lobt seine Mannschaft.

Damit war, insbesondere nach der deutlichen Niederlage am Wochenende zuvor, so nicht zu rechnen. Mit einer starken, geschlossenen Leistung gewann die Landsberger Handball Damen zu Hause gegen den bisher ungeschlagenen TSV Ottobeuren in der Bezirksoberliga mit 24:23. Dabei bewiesen sie Nervenstärke buchstäblich bis zu letzten Sekunde.

Von Beginn an stand die Abwehr stabil und vorne hatte das Team Zug zum Tor. So ging man von Beginn an in Führung und baute die aus (6:3/7.). Mit diszipliniertem und engagiertem Spiel setzte der TSV die Gegnerinnen unter Druck. Während im gebundenen Spiel wenig ging, zeigte Ottobeuren sich vor allem in eins gegen eins Situationen durchsetzungsfähig. Doch Landsberg hatte immer wieder eine Antwort parat und konnte so den Abstand halten (12:9/20.). Und als es eng zu werden drohte, war die gut aufgelegte Vroni Stöcker im Landsberg Tor zur Stelle und hielt zwei Siebenmeter. Doch vor der Pause drehte die beste Werferin der Gäste noch mal richtig auf und tankte sich zwei Mal durch. So ging es mit einer 13:12-Führung in die Pause.

Landsberger kommen hellwach aus der Kabine

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich die Landsberger Damen wach und entschlossen. Marina Hereth war von außen und vom Siebenmeterpunkt wieder treffsicher, die Führung wuchs wieder (18:14/36.). Ein erneut gehaltener Strafwurf gegen Landsberg und erfolgreiches Spiel über die Außen stabilisierte die Führung. In der Abwehr stand der TSV weiter kompakt, im Tor war nun Annika Stroers auf dem Posten.

Das intensive Spiel kostete nun zunehmend Kräfte und Ottobeuren legte noch mal alles rein. So schmolz der Vorsprung und in der 53. Minute musste Landsberg den Ausgleich hinnehmen. Aber Johanna Juchem und Lena Essig konterten schnell (23:21/54.). Die zahlreichen Fans jubelten, aber trotzdem war klar, das Ding ist noch nicht durch. Wieder kamen die Gäste zurück und glichen 13 Sekunden vor Schluss aus.

Aber mit einem Punkt wollte sich der Landsberger Trainer Christoph Spitschan nicht zufrieden geben. Er nahm vor den letzten elf Sekunden noch mal eine Auszeit. Der Plan ging auf, Marina Hereth kam zum Wurf und konnte nur mit einem Foul gestoppt werden. Die Zeit war abgelaufen, aber den fälligen Siebenmeter für Landsberg gab es noch. Lena Essig trat an und verwandelte sicher, der Überraschungssieg war perfekt. Jetzt steht der TSV im Mittelfeld der Tabelle.

Trainer des TSV Landsberg ist zufrieden

Diesmal war Christoph Spitschan mit seinen Damen richtig zufrieden: „Das war heute eine ganz starke Vorstellung, in Abwehr und Angriff, auch eine gute Leistung der Torhüterinnen. Ein ganz anderes Auftreten wie letzte Woche. So sieht man, was in der Mannschaft steckt.“ (AZ)

TSV: Veronika Stöcker, Annika Stroers, Lena Essig (5/1, Marina Hereth (11/4), Karlinger Antonia, Barbara Bonfert (1), Franziska Kemeny (1), Sarah Huch, Julia Anders(1), Johanna Juchem (2), Raphaela Duran Kieslinger (3), Annelie Aßner.