Erste Heimspiele für die Landsberger Handball-Teams in der Bezirksoberliga

Zu ihren ersten Heimspielen in der neuen Handball-Saison begrüßen am Samstag beide Herren-Teams des TSV Landsberg ihre Fans im Sportzentrum - und Unterstützung können sie auf jeden Fall brauchen. Die Damen müssen dagegen erneut auswärts antreten.

Die Herren I treffen in der Bezirksoberliga ab 16 Uhr auf den TSV Gilching. Zum Auftakt bot Landsberg in Kaufbeuren mit dünnem Kader eine starke Leistung, führte lange, musste dann aber doch eine unglückliche Last-Minute-Niederlage hinnehmen. Das soll diesmal unbedingt besser laufen. Die Chancen stehen gut, dass die Gastgeber etwas besser aufgestellt in Partie gehen können, sodass die Belastung besser verteilt werden kann. Der Gegner ist mit einer deutlichen 21:38-Niederlage gegen HSG Würm-Mitte 22 gestartet.

Der Gegner von Landsberg hat ebenfalls Personalsorgen

Auch in Gilching hat man Personalsorgen und rechnet sich gegen die Landsberger wohl nicht viel aus. Aber gerade in solchen Spielen gilt es, konzentriert und mit vollem Engagement aufzutreten, unterschätzen darf man in der Liga keinen Gegner. Im Anschluss, ab 18 Uhr, sind die Herren II in der Bezirksklasse Ost gefordert. Gegner ist die Zweite des TSV Partenkirchen, beide Teams starteten mit einer Niederlage in die Saison.

Auch die TSV-Damen sind am Samstag im Einsatz, sie spielen in der Bezirksoberliga ab 17.45 Uhr beim SV Pullach. Die Gastgeberinnen sind als Aufsteiger wieder in die Liga zurückgekehrt und treten zu ihrem ersten Spiel an. Die Landsbergerinnen müssen weiter mit kleinem Kader zurechtkommen. Das ging zum Auftakt in Weßling lange gut, erst am Schluss kippte das Spiel doch noch. Es wird sicher eine Herausforderung, das in Pullach besser hinzubekommen.

Auch die Jugand-Handball-Team starten in die Saison

Am Sonntag steht die Jugend im Mittelpunkt. Ab 10 Uhr treten beide D-Mädchen-Teams gegen den TuS Fürstenfeldbruck, TSC Gilching und SC Unterpfaffen-Germering an. Ebenfalls ab 10 Uhr spielt die D-Jugend beim TSV Ottobeuren. Die C-Jugend spielt bereits ab 9.15 Uhr beim TSV Herrsching. Die C-Mädchen sind in Forstenried zu Gast und die B-Jugend beim MTSV Schwabing. (AZ)