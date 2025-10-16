Auf die Handballer des TSV Landsberg wartet eine anspruchsvolle Aufgabe

Bisher hatten es die Handball-Herren des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga mit Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zu tun. Am Sonntag, ab 17 Uhr, erwartet das Team von Trainer Florian Pfänder bei der HSG Gröbenzell-Olching eine anspruchsvollere Aufgabe.

Die HSG ist eines der beiden ungeschlagenen Teams der Liga und kommt offensichtlich immer besser in Fahrt. Während es in Partenkirchen noch eng war, lief es in den vergangenen beiden Spielen besser. Auch gegen die hoch eingeschätzte HSG Würm-Mitte 22 konnte man einen klaren Sieg einfahren. Dabei überzeugte die HSG mit einem wurfgewaltigen Rückraum und guten Kreisanspielen. Ein Wiedersehen gibt es wahrscheinlich mit dem Ex-Landsberger Marco Spranger, der studienbedingt zur HSG gewechselt hat. Der TSV kann also frei aufspielen, die Favoritenbürde tragen die Gastgeber. Und auch dieses Spiel beginnt erstmal mit 0:0. Das Landsberger Team hat in den Spielen zuletzt bewiesen, dass es sich auf Gegner einstellen kann und die Nerven so schnell nicht verliert - mal sehen, was geht.

Das Spiel der Landsberger Damen wurde auf Donnerstag verschoben

Das Spiel der Damen beim TSV Schongau wurde auf Donnerstag, 23. Oktober, 19:30 Uhr verlegt. Sie hoffen beim Aufsteiger endlich mal punkten zu können. Die Herren II sind erneut spielfrei, dafür ist die Jugend im Einsatz. Zu Hause hat die D-Jugend am Sonntag ab 10 Uhr in der Hipper-Halle in einem kleinen Turnier den TSV Gilching und den TSV Weilheim zu Gast. Die D-Mädchen laufen in Ottobeuren gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering und die Gastgeber auf. Auch am Sonntag, schon ab 9 Uhr, spielen die C1-Mädchen beim TSV Herrsching. Bereits am Samstag fahren die beiden F-Jugend-Teams zum Turnier nach Eichenau. Und die C2-Mädchen spielen in Gilching. (AZ)