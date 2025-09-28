Handballer des TSV Landsberg holen sich in der Bezirksoberliga die ersten Punkte

Einen erfreulichen Sieg und eine nicht überraschende Niederlage gab es für die Handball-Teams des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga. Während die Herren zu Hause die ersten Punkte in der jungen Saison verbuchten, gingen die Damen auswärts erneut leer aus.

Herren Mit einer Steigerung in der zweiten Halbzeit sicherten sich die Landsberger einen verdienten Heimsieg gegen den TSV Gilching: Das 36:29 (14:13) brachte Trainer Florian Pfänder und seinem Team im zweiten Saisonspiel die ersten Punkte ein. Die Landsberger starteten etwas zerfahren in die Partie, lagen schnell 0:1 hinten und verdankten es Torhüter Leon von Hayek, dass die Gäste nicht auch noch per Siebenmeter das zweite Tor nachlegten. Langsam fingen sich die Gastgeber (5:3/8.), doch richtige Stabilität bekamen sie nicht ins Spiel, das nutzte Gilching zum erneuten Ausgleich (6:6/12.). Beide Teams leisteten sich einige technische Fehler, so wechselte die Führung in den ersten 30 Minuten mehrfach. Nach zwei schönen Gegenstößen konnten die Landsberger mit einer 14:13-Führung in die Pause gehen.

Der TSV Landsberg baut den Vorsprung kontinuierlich aus

Nach dem Seitenwechsel kam Landsberg besser ins Spiel, gewann einige Bälle in der Abwehr und erzielte so schöne Tore (22:18/40.) Jetzt hatten die Gastgeber die Partie unter Kontrolle, bauten den Vorsprung kontinuierlich aus und hatten auf die Treffer der nie aufgebenden Gäste immer eine Antwort parat (26:40/.47.) Dabei gelang dem schnellen Tobias Müller auch sein 10. Treffer aus dem Spiel heraus - und zwischendurch hielt der gute Leon von Hayek auch mal wieder einen Siebenmeter. Auch eine Unterzahl in den letzten Minuten änderte nichts daran - mit 36:29 fiel der Sieg deutlich aus. Zufrieden war natürlich auch Trainer Florian Pfänder: „Der Start war etwas holprig, aber die zweite Halbzeit war ja dann richtig gut.“

TSV: Leon von Hayek, Louis Weigel (2), Daniel Bauer (1), Tobias Müller (10), Johannes Kauter (2), Fynn Meier (8), , Ludwig Kreiß, Patrick Czok (2), Armin Ahic, Arne Quitsch, Kai Roth (11/2).

Die TSV-Damen müssen mit nur sieben Spielerinnen antreten

Damen Ohne große Erwartungen fuhren die TSV-Damen zum SV Pullach: Mit nur siegen Spielerinnen konnten sie antreten und hatten damit keine Wechselmöglichkeit. Das erste Tor gelang noch den Landsbergerinnen, die in der ersten Viertelstunde gut mithielten (4:5/14.), dann wuchs der Rückstand. Der Pausenstand von 7:10 war durchaus respektabel, doch in der zweiten Hälfte gingen die Kräfte aus, sodass die Niederlage mit 14:30 sehr deutlich ausfiel. (AZ)

TSV: Annelie Aßner, Franziska Kemeny (1), Amelie Weigel, Annika Stroers (2), Hannah Raster (2), Simone Rank, Manuela Friedrich (9/3).