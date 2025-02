In Eichenau erwarten TSV-Handballer ganz unterschiedliche Aufgaben

Sowohl für die Handball-Damen als auch die -Herren des TSV Landsberg geht es am Samstag nach Eichenau. Doch auch wenn es derselbe Verein ist, sind die Aufgaben für die Landsberger Teams in der Bezirksoberliga ganz unterschiedlich.

Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der Liga gehen die Herren ab 18 Uhr sicher nicht als Favorit ins Spiel. Andererseits konnten die Landsberger im Hinspiel 40 Minuten lang gut mithalten und gerieten erst in der Schlussphase ins Hintertreffen. Zuletzt mussten die Gastgeber ordentlich arbeiten, um sich bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz die Punkte zu sichern. Ein wesentlicher Faktor wird für beide Teams sein, ob sie vollständig auflaufen können. Denn mit der Krankheitswelle haben alle zu kämpfen. Derzeit sieht es bei den Landsbergern noch ganz gut aus. Das Spiel könnte interessant werden, zumindest schätzen die Gastgeber die Partie als „extrem unangenehme“ Aufgabe ein.

Eichenau hat Landsberg in der Tabelle überholt

Vorher, ab 16 Uhr, sind bereits die Damen in Eichenau im Einsatz. Die Gastgeberinnen haben sich in den vergangenen Wochen mit teils souveränen Siegen an Landsberg (Platz 8) vorbei auf Platz 5 in der Tabelle geschoben. Im Hinspiel konnten die TSV-Damen dank einer guten Moral und mannschaftlicher Geschlossenheit einen deutlichen Sieg einfahren. Allerdings könnte es bei Landsberg einige Ausfälle geben, während Eichenau vermutlich mit komplettem Kader antreten kann.

Die Landsberger Jugend spielt überwiegend zu Hause in der Hipper-Halle. Am Samstag (17 Uhr) erwarten die A-Mädchen den TSV Wertingen. Am Sonntag spielen die C1-Mädchen gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf (10 Uhr), die C2-Mädchen gegen Schwabmünchen II (12 Uhr), die B-Jugend gegen Memmingen (14 Uhr) und ab 16 Uhr die B-Mädchen gegen Ottobeuren II. Nur die D2-Jugend ist sonntags auswärts gegen den TSV Weilheim II und die SG Kaufbeuren/Neugablonz II dran. (AZ)