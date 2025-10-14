C-Jugend-Handballer des TSV Landsberg setzen sich in knappem Spiel durch

Man kennt sich ja schon seit Jahren, es ist fast eine Mannschaftsfreundschaft zwischen den C-Jugend-Handballern des TSV Landsberg und des TV Waltenhofen. Und wie schon so oft begegnete man sich beim jüngsten Heimspiel auf Augenhöhe.

So war es auch bei diesem Spiel der Bezirksoberliga von Anfang an ein Kopf an Kopfrennen (4:4/8.). Die Landsberger zeigten recht ordentliche Abschlüsse und vor allem deutlich weniger technische Fehler als in den vergangenen Spielen. Die Konzentration war trotz des frühen Spielbeginns um 9 Uhr schon da. Dabei zeigten die Trainingseinheiten, die der Abwehr galten, Wirkung: Deutlich aggressiver und aufmerksamer waren die Landsberger diesmal. Nur den gegnerischen Kreisläufer bekamen sie schwer zu fassen. So gab es zur Pause nur leichte Vorteile für die Gastgeber (13:12/25.).

Landsberg muss bis zum Schluss um den Sieg zittern

Auch im zweiten Durchgang blieb es zunächst ein enges Spiel. Trotz gelungener Aktionen konnten sich die Landsberger zunächst nicht absetzen. Immer wieder kamen die Gäste zum Ausgleich (21:21/39.). Wenige Minuten vor Schluss gelang es dann, sich auf 27:23 (45.) abzusetzen. Doch auch das konterte Waltenhofen und ihr Kreisläufer brachte mit zwei Treffen zum 26:27-Anschluss noch mal alle ins Schwitzen. Doch nach einer schönen Torwartparade und noch einem Treffer obendrauf war der 28:26-Sieg unter Dach und Fach. Die Landsberger Trainer Joachim Schmid und Anita Kaiser-Schmid lobten dann auch ihr Team: „Das war ein schönes Spiel, darauf können die Jungs stolz sein. Und die Abwehr ist am Werden, hat Spaß gemacht.“ Mit 5:1 Punkten ist der Landsberger Nachwuchs gut in der neuen Altersklasse angekommen. (AZ)

TSV: Oskar Nowarre, Paul Fiedler (4), Moritz Fent (3), Petar Juric (4), Jonas Preuß, Nick Fuchshuber, Erik Ebersold, Dominik Schweiger (6), Paul Berrang, Joe Richter (2), Henri Maximilian Alex, Ludwig Schmid (9/2), Carl Ridder.