Landsberg erwartet den Tabellenführer der Handball-Landesliga

Auf die Handballer des TSV Landsberg wartet ein Kontrastprogramm: Ging es am vergangenen Wochenende gegen das Landesliga-Schlusslicht TuS Fürstenfeldbruck, so empfängt man diesmal am Samstag, ab 16 Uhr, im Sportzentrum mit dem TSV Simbach den Tabellenführer. Außerdem müssen die Landsberger künftig einen weiteren Abgang verkraften.

Es wäre eher eine Überraschung, wenn sich die Landsberger diesmal die Punkte sichern könnten. Simbach hat zuletzt das Spitzenspiel gegen Dietmannsried nach holprigem Start doch noch klar mit 32:27 gewonnen. Und im Hinspiel hatte es für die Landsberger eine deutliche Niederlage (22:44) gegeben.

Beim Schlusslicht kassiert Landsberg eine unerwartete Niederlage

Für die Gastgeber gilt es erst mal, die Niederlage vom vergangenen Wochenende zu verdauen, als man sich Schlusslicht Fürstenfeldbruck mit 30:33 geschlagen geben musste. Auch wenn die Wiedergutmachung gegen den Spitzenreiter wohl nicht möglich sein dürfte, geht es aber darum, mit mannschaftlicher Geschlossenheit eine ordentliche Leistung abzurufen.

34 Bilder Der TSV Landsberg startet mit einem Sieg ins neue Handballjahr Foto: Thorsten Jordan

Erschwert wird das jedoch dadurch, dass Jozsef Balogh nicht mehr für die Landsberger spielen wird. Er hat kurzfristig ein Angebot seines ungarischen Heimatvereins angenommen und wird Landsberg den Rücken kehren. „Das ist natürlich sehr schade, dass Jozsef uns verlässt“, bedauert Landsbergs Abteilungsleiter Roland Neumeyer die Entwicklung. „Aber ich kann das auch nachvollziehen. Da fehlt uns im linken Rückraum seine Spielübersicht und Wurfkraft. Aber ich bin mir sicher, dass die Mannschaft alles versuchen wird, sich auf die Veränderung einzustellen.“

Auch der Landsberger Keeper fällt für den Rest der Saison aus

Neumeyer ist zuversichtlich, dass „wir trotzdem weiterhin eine gute Rolle in der Liga spielen können“. Man bedanke sich bei Balogh für dessen Einsatz und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Bereits im Heimspiel gegen Haunstetten hatte sich ja Landsbergs Keeper Hendrik Nietsch so schwer verletzt, dass er für den Rest der Saison ausfallen wird.

Auch wenn Simbach eine schwere Aufgabe ist, ist das Spiel ohne großen Erwartungsdruck vielleicht eine gute Gelegenheit, sich auf die veränderte Lage ein Stück weit einzustellen. Zu verlieren haben die Landsberger diesmal nichts – die Gäste haben in der laufenden Saison noch kein Spiel verloren, lediglich zwei Partien endeten unentschieden. Die Überlegenheit spiegelt sich auch im Torverhältnis wider: Mit +103 Toren liegen die Simbacher sogar im dreistelligen Bereich – die Landsberger haben derzeit ein Verhältnis von -81 vorzuweisen. Auf jeden Fall dürfte sich das Team freuen, wieder mal im Sportzentrum zu spielen.

Auch die TSV-Jugend kämpft um Punkte

Vor diesem Spiel, bereits ab 13.15 Uhr, spielt die B-Jugend des TSV Landsberg im Sportzentrum gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der Bezirksoberliga, den TSV Gilching. Ebenfalls am Samstag ist die E-Jugend in Weßling im Einsatz. Am Sonntag ist die Jugend auswärts unterwegs. Die A-Jugend fährt zum TSV Herrsching, die D-Mädchen nach Partenkirchen, die B-Mädchen nach Eichenau und die C-Jugend ins Allgäu zum TV Waltenhofen. Die Damen des TSV Landsberg sind spielfrei. (AZ)