Landsbergs Handball-Teams stehen vor unterschiedlichen Aufgaben

Nach dem erfolgreichen Wochenende zuletzt stehen für die Handballer des TSV Landsberg wieder zwei volle Tage in der Isidor-Hipper-Halle an. Die Aufgaben für die Damen und Herren in der Bezirksoberliga könnten aber kaum unterschiedlicher sein.

Alle drei Seniorenmannschaften spielen am Samstag zu Hause. Den Startschuss machen die Herren II ab 14 Uhr. Nach der knappen Niederlage vergangene Woche ist nun mit dem Zweitplatzierten TSV Alling ein Spitzenteam der Bezirksklasse zu Gast. Dennoch könnten die Landsberger den Gast mit einem Sieg auch in der Tabelle überholen.

Ab 18 Uhr erwarten die Damen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf. Dabei können sie ganz unbelastet ins Spiel gehen - ihre Gäste sind nach ihrem Abstieg aus der Landesliga ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksoberliga. Die SG hat bislang ihre Spiele auch stets souverän gewonnen. Trainiert werden die SG-Damen seit dieser Saison von Mihaly More. Er ist in Landsberg kein Unbekannter, hat er doch beim TSV in der Oberliga auf Rechtsaußen erfolgreich gespielt. Für die Landsbergerinnen wird es zunächst einmal darum gehen, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen.

Landsbergs Herren wollen im oberen Tabellenbereich bleiben

Anders sind die Vorzeichen bei den Herren I. Zur Primetime, ab 20 Uhr, steigt das Derby gegen die SG Kaufbeuren Neugablonz. Die Gäste stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz und brauchen jeden Punkt im Abstiegskampf. Solche Gegner sind nie zu unterschätzen, das ist allen klar. Für das TSV-Team, das als Tabellenfünfter in die Partie geht, wird es darauf ankommen, wieder von der ersten Minute an voll konzentriert in Spiel zugehen. Dann kann die Mannschaft von Trainer Florian Pfänder sicher an die gute Leistung der vergangenen Woche anknüpfen und den Anschluss an die Spitzengruppe der BOL halten.

Den Handballtag eröffnet ab 12 Uhr die A-Jugend gegen die JSG Burlafingen/Straß. Ab 16 Uhr spielt die B-Jugend gegen den TSV Niederraunau II. Am Sonntag gehört die Halle den ganzen Tag der E-Jugend. In ihrem Heimturnier begrüßen sie Anfänger und Fortgeschrittene, insgesamt sind sechs Teams aus der näheren und weiteren Umgebung zu Gast und der TSV Landsberg tritt selbst mit vier Mannschaften an. Die D-Mädchen fahren am Sonntag zum Turnier an den Wörthsee. (AZ)