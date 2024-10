Landsbergs Handball-Teams wollen den Heimvorteil nutzen

Sowohl die Herren I als auch die Damen des TSV Landsberg haben am Samstag in der Handball-Bezirksoberliga Teams vom Eichenauer SV zu Gast. In beiden Spielen gehen die Landsberger Mannschaften mit Außenseiterchancen an den Start.

Zuerst sind die Herren ab 16 Uhr in der Hipper-Halle an der Reihe. Ihre Gäste stehen mit drei zum Teil deutlichen Siegen ohne Punktverlust in der Spitzengruppe der Liga. Sie werden die Landsberger wohl vor ganz andere, höhere Herausforderungen stellen, als zuletzt Sonthofen. Eichenau setzt auf eine starke Abwehr und ist in der Lage, Ballgewinne gut in Gegenstöße umzusetzen. Da ist vom Landsberger Angriff Konzentration und Ballsicherheit gefordert, um die eigenen Stärken auszuspielen. Dann ist alles möglch, auch wenn die Gastgeber nicht unbedingt als Favorit ins Spiel geht.

Handball-Damen des TSV Landsberg warten auf den ersten Sieg

Anschließend findet ab 18 Uhr das Duell der Damen-Mannschaften statt. Eichenau hatte zuletzt erhebliche Verletzungssorgen. Das erklärt zum Teil auch die deutliche Heimniederlage gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf. Aber immerhin bringen die Gäste aus vier Spielen 3:5 Punkte mit. Die Landsbergerinnen scheinen noch nicht so richtig in der Saison angekommen zu sein. Sie warten nach zwei deutlichen Niederlagen noch auf den ersten Erfolg. Bisher gelang es noch nicht, das vorhandene Potenzial richtig aufs Parkett zu bringen.

Vorher spielt die D-Jugend ab 10.30 und 13.30 Uhr in der Hipper-Halle gegen den TSV Gilching und die SG Biessenhofen-Marktoberdorf. Am Sonntag machen die D-Mädchen ab 9 Uhr gegen Pfronten und ab 10 Uhr gegen Mindelheim weiter. Zum Schluss spielen ab 14.30 Uhr noch die C-Mädchen gegen den SV Pullach. Die A-Mädchen laufen am Sonntag beim TSV Wertingen auf. (AZ)